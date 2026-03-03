Từ nền tảng đến “bài toán” bứt phá

VĐV Lê Minh Thuận (Karate Huế) vinh dự được giao cầm cờ Tổ quốc tại lễ xuất quân tham dự SEA Games 33. Ảnh: Trung tâm HLTĐTT cung cấp

Dấu ấn

Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố Huế hiện nay đang tổ chức đào tạo 240 VĐV ở 13 môn thể thao. Với lực lượng không quá dồi dào, việc giành tới 747 huy chương quốc gia, quốc tế trong năm 2025 là kết quả của chiến lược tập trung vào các môn mũi nhọn, như: Vật, bắn cung, karate, đá cầu…, đồng thời tạo bước tiến rõ rệt ở những môn mới, như: Jujitsu, cầu mây, Vovinam…Cũng từ những hướng đi đúng trong công tác tập trung đào tạo những môn mũi nhọn, phát triển những môn mới tiềm năng, thời gian qua, Trung tâm đã cho “ra lò” không ít gương mặt tiêu biểu, góp phần nâng tầm thể thao Huế trên nhiều đấu trường, như: Nguyễn Thị Hoài Thương (Jujitsu) với bộ sưu tập huy chương châu Á và thế giới; 3 chị em Mỹ Hạnh - Mỹ Trang - Mỹ Linh (vật) cùng giành HCV tại SEA Games 33; Nguyễn Thị Thanh Nhi lập kỷ lục Quốc gia môn bắn cung, Quỳnh Anh - một nhân tố trẻ đầy tiềm năng ở làng điền kinh khu vực, cùng nhiều gương mặt triển vọng ở môn đá cầu, cờ vua…

Ở tầm vĩ mô, Trung tâm đã có nhiều HLV, VĐV vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, với những thành tích xuất sắc đã đóng góp cho các đội tuyển Quốc gia, trong năm 2025, HLV Nguyễn Văn Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, đại diện ngành văn hóa & thể thao thành phố tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025; VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; HLV Chu Minh Tuấn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì...

“Trong bối cảnh vừa chuyển đổi mô hình hoạt động, vừa phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của một đơn vị thể thao cấp thành phố trực thuộc Trung ương, những thành tích trên phần nào cho thấy nền tảng chuyên môn, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó để tạo nên sức bật đáng ghi nhận của tập thể cán bộ quản lý, HLV, VĐV nơi đây”, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao nhìn nhận.

Tháo gỡ để bứt phá

2026 là năm thể thao thành tích cao Huế nói chung, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố Huế nói riêng quyết tạo bước đột phá mạnh mẽ về thành tích và mục tiêu trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên cần phải tháo được những “nút thắt” hiện hữu.

Trước hết là bài toán lực lượng. Với 240 chỉ tiêu đào tạo cho 13 môn, bình quân mỗi môn chỉ khoảng 18 VĐV cho 3 tuyến. Ngoài lực lượng kế cận quá mỏng so với nhiều tỉnh, thành, nhiều nội dung không đủ VĐV tham gia thi đấu. Trong khi đó, hệ thống thi đấu thể thao Việt Nam có 63 môn, nhưng Huế mới tổ chức đào tạo 16 môn, riêng Trung tâm là 13 môn, tỷ lệ chưa đến 21%, đồng nghĩa, cơ hội cạnh tranh huy chương ở các kỳ đại hội toàn quốc, ở những sân chơi lớn vì vậy bị thu hẹp đáng kể.

Cùng với đó, thực tế thiếu thốn cơ sở vật chất đang khiến nhiều bộ môn phải thuê địa điểm bên ngoài khiến nơi ăn ở, tập luyện phân tán, ảnh hưởng nhiều đến thành tích, phong độ, tâm lý VĐV, HLV. Việc chưa có bộ phận y tế chuyên trách trong khi chăm sóc, điều trị chấn thương cho VĐV là yếu tố then chốt của thể thao thành tích cao cũng là điều cần tính đến.

Năm 2026, Trung tâm đặt mục tiêu 600 - 700 huy chương quốc gia, quốc tế; có từ 120 - 150 VĐV đạt đẳng cấp Kiện tướng và cấp I; 20 - 25 HLV, VĐV tập trung đội tuyển quốc gia; phấn đấu giành 6 - 8 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Với thực tế hiện nay, đây là những chỉ tiêu cao và khó. Nhất là khi lực lượng VĐV của Huế không tăng, nhưng phải đối mặt với những tỉnh, thành được bổ sung cả chất lẫn lượng VĐV sau sáp nhập.

Theo ông Hồ Đắc Quang - Giám đốc Trung tâm, để hiện thực hóa những mục tiêu trên, hiện đơn vị đã xác định rõ hướng đi cùng những giải pháp đồng bộ: Đổi mới hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao; hợp tác với các trung tâm mạnh để gửi VĐV nòng cốt đi tập huấn; mở rộng quy mô đào tạo khi được giao thêm chỉ tiêu; ưu tiên đầu tư các môn mũi nhọn nhằm thu hẹp khoảng cách với các đơn vị mạnh… Đây chính là những yếu tố then chốt để tạo bước đột phá cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của thể thao thành tích cao thành phố nói chung, Trung tâm nói riêng trong thời gian tới.