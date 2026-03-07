Bàn giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn mới

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Tọa đàm nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, nhận diện thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu phát triển là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…

Từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn, PGS.TS Nguyễn Văn Chiều cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bổ sung lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Khoa học xã hội không chỉ để lý giải thực tiễn, mà còn phải đi trước một bước để định hình tương lai, đóng góp trực tiếp cho hoạch định chính sách quốc gia. Do đó, mục tiêu chung của tọa đàm là hệ thống hóa cơ sở lý luận; nhận diện và đánh giá thực trạng chính trị Việt Nam và quản trị quốc gia; đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong bối cảnh tái cấu trúc và hội nhập quốc tế…

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe các tham luận về: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Giá trị lý luận và thực tiễn của việc bổ sung "Lý luận về đường lối đổi mới" trong Văn kiện XIV của Đảng; Văn hóa con người: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước trong Văn kiện XIV của Đảng; Đường lối, chủ trương đối ngoại của Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng;…

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong điều kiện mới, quản trị quốc gia cần tiếp cận theo hướng là minh bạch, hiệu quả, lấy người dân là trung tâm. Quản trị quốc gia cần hướng tới yêu cầu và đặc trưng cụ thể, đó là sự phối hợp đa chủ thể, trong đó Nhà nước là trung tâm điều phối.

Quản trị quốc gia nên thực hiện theo hệ thống mạng lưới, không phải là từng chủ thể. Các quyết định trong quản trị quốc gia cần dựa trên bằng chứng để đảm bảo tính hiệu quả, vì vậy vai trò của dữ liệu và kinh tế dữ liệu trở thành một tài sản chiến lược của quốc gia…

Mô hình Nhà nước ở Việt Nam hiện nay đang tiệm cận trong mối quan hệ giữa chính trị Việt Nam với quản trị quốc gia theo hướng chung của nhân loại. Trong bối cảnh tái cấu trúc và hội nhập quốc tế đang có sự cạnh tranh giữa các quốc gia về thể chế. Hơn nữa, việc có nhiều Hiệp định thương mại tự do được ký kết đặt ra yêu cầu quản trị của từng quốc gia phải thay đổi, nhất là đề cao vai trò của kinh tế tư nhân và sự tham gia của các tổ chức xã hội.

Từ góc độ văn hóa và chính sách phát triển, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, Nghị quyết Đại hội XIV đã đặt văn hóa và con người vào vị trí nền tảng, sức mạnh nội sinh, đồng thời là nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển đất nước. Theo ông, đây là bước phát triển mới trong tư duy chiến lược khi văn hóa được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị trong chiến lược phát triển quốc gia.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, triển khai nghị quyết không thể dừng lại ở nhận thức hay các khẩu hiệu, mà cần chuyển mạnh từ tinh thần văn kiện sang hành động cụ thể. Văn hóa phải được tích hợp trong quy hoạch, trong chính sách phát triển và trong môi trường quản trị; con người phải thực sự trở thành trung tâm, chủ thể sáng tạo và mục tiêu của mọi chiến lược phát triển.

Để hiện thực hóa các định hướng này cần tiếp tục hoàn thiện thể chế văn hóa, đổi mới cơ chế quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng và tăng quyền tự chủ cho các thiết chế văn hóa; đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.