Hành trình sơn mài từ di sản đến tương lai

Các sinh viên tham gia cuộc thi sáng tạo nghệ thuật sơn mài

Tọa đàm do Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức, diễn ra chiều 26/3.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến lẫn tham luận trao đổi xoay quanh về giá trị và thưởng ngoạn nghệ thuật sơn mài hội họa Việt Nam. Không chỉ khái quát về lịch sử nghệ thuật sơn mài, các chuyên gia đi sâu vào phân tích tiềm năng, xu hướng tương lai của sơn mài Việt Nam…

Theo lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, tọa đàm góp phần vào việc thúc đẩy các đề tài nghiên cứu khoa học về vật liệu mới ứng dụng vào mỹ thuật và các dự án phát triển công nghiệp văn hóa. Sự cộng hưởng này sẽ là chìa khóa để đưa sơn mài trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng, thiết thực đóng góp vào mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Huế dựa trên văn hóa và di sản.

Nằm trong chương trình, sáng cùng ngày tại không gian Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế diễn ra cuộc thi sáng tạo nghệ thuật sơn mài với chủ đề “Sắc màu hoa Việt - khơi nguồn sáng tạo” thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên, họa sĩ tham gia.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của nghệ thuật sơn mài kết hợp với nghệ thuật thư pháp và họa tiết cung đình. Ngoài ra, khai thác thế mạnh về kỹ thuật tinh xảo của các nghệ nhân, sinh viên mỹ thuật và người yêu nghệ thuật tại Cố đô Huế. Cùng với đó tạo ra bộ sưu tập hiện vật mang giá trị văn hóa cao, hướng tới việc tư liệu hóa và xuất bản sách nghệ thuật…