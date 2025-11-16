  • Huế ngày nay Online
Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN (nay là Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam).

 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng uỷ Quốc hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; quê quán Hưng Yên. Trình độ học vấn và chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu, Tiến sỹ Hóa dầu; Cao cấp lý luận chính trị.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đồng chí Lê Mạnh Hùng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN (nay là Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) như: Phó Tổng Giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con./.

