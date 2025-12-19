Quan chức Fed: Mỹ chưa có lý do hạ lãi suất trong thời gian tới

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland, Beth Hammack cho biết bà không thấy có nhu cầu điều chỉnh lãi suất cơ bản của Mỹ trong nhiều tháng sắp tới, sau khi Fed đã liên tiếp cắt giảm lãi suất trong 3 cuộc họp gần đây.

Nhận định này được bà đưa ra trong cuộc trao đổi với tờ The Wall Street Journal, phản ánh lập trường thận trọng trước các rủi ro lạm phát vẫn còn cao.

Theo báo cáo, bà Hammack đã phản đối các đợt hạ lãi suất vừa qua, do quan ngại lạm phát hiện nay nghiêm trọng hơn so với những dấu hiệu mong manh của thị trường lao động, vốn là lý do khiến các quan chức tiền tệ quyết định giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong vài tháng gần đây.

Bà cho rằng việc nới lỏng chính sách quá sớm có thể làm suy yếu nỗ lực đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.

Bà Hammack nói rõ rằng Fed không cần phải thay đổi mức lãi suất chuẩn, hiện đang nằm trong khoảng từ 3,5-3,75%, ít nhất cho đến mùa Xuân.

Theo bà, thời gian này sẽ cho phép giới chức tiền tệ đánh giá chính xác hơn liệu lạm phát giá hàng hóa có thật sự hạ nhiệt khi các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump được phản ánh đầy đủ trong chuỗi cung ứng hay không.

Bà Hammack cũng nhận định rằng chỉ số tăng giá tiêu dùng trong tháng 11 ở mức 2,7% có khả năng đã phản ánh thấp hơn thực tế mức tăng giá trong vòng 12 tháng, do các yếu tố bóp méo dữ liệu.

Điều này càng củng cố lập trường thận trọng của bà đối với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Trong một cuộc phỏng vấn ghi âm cho chương trình podcast của tờ The Wall Street Journal, bà Hammack nhấn mạnh kịch bản cơ bản của bà là duy trì chính sách hiện tại cho đến khi có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát đang quay về mục tiêu, hoặc thị trường lao động suy yếu một cách đáng kể.

Theo bà, ưu tiên trước mắt vẫn là ổn định giá cả thay vì phản ứng vội vàng trước các dao động ngắn hạn.

Phát biểu tại một cuộc gặp ở thành phố Cincinnati đầu tháng này, bà Hammack cho biết bà mong muốn chính sách tiền tệ giữ lập trường chặt chẽ hơn, thậm chí có phần nghiêm ngặt hơn mức trung lập hiện nay, nhằm tạo thêm áp lực kiềm chế lạm phát.

Bà cũng xác nhận mức lãi suất hiện tại là tương đối phù hợp, nhưng cá nhân bà thiên về hướng thắt chặt hơn đôi chút.

Đáng chú ý, bà Hammack sẽ trở thành thành viên có quyền biểu quyết của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong năm tới.

Đây là cơ quan chịu trách nhiệm hoạch định các quyết sách quan trọng của Fed liên quan đến chính sách tiền tệ và lãi suất. Lập trường của bà vì vậy được xem là có ảnh hưởng đáng kể đến định hướng của Fed trong thời gian sắp tới./.