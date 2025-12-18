ASEAN tìm giải pháp cho căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt ngày 22/12 ở Kuala Lumpur, nước Chủ tịch Malaysia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã ký kết nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài tại khu vực biên giới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan khẳng định hội nghị phản ánh cam kết tiếp tục của khối trong việc giải quyết tình hình biên giới hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của hội nghị không chỉ dừng lại ở việc hạ nhiệt căng thẳng mà còn phải tăng cường xây dựng lòng tin và tạo không gian cho đối thoại.

Trong khuôn khổ hội nghị, Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) sẽ cung cấp báo cáo chi tiết về tình hình thực địa sau các hoạt động giám sát và phối hợp với lực lượng quốc phòng các bên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo rằng cuộc họp đặc biệt này được triệu tập theo quyết định hôm 11/12 của Thủ tướng Malaysia với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm nay, và những người đồng cấp Campuchia và Thái Lan.

Tuyên bố của bộ này nêu rõ hội nghị sẽ tạo diễn đàn để các bộ trưởng ngoại giao trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại. Các ngoại trưởng cũng sẽ xem xét các bước khả thi để ASEAN hỗ trợ các nỗ lực đang diễn ra hướng tới việc giảm leo thang và chấm dứt các hành động thù địch vì lợi ích hòa bình và ổn định giữa hai quốc gia thành viên và khu vực rộng lớn hơn.

Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định việc triệu tập cuộc họp đặc biệt phản ánh cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN đối với sự đoàn kết và thống nhất, cũng như vai trò trung tâm của khối trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực phù hợp với Hiến chương ASEAN cũng như Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC)./.