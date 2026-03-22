  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 30/03/2026 14:10

Phát huy vai trò giám sát trong Đảng

HNN - Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với công tác giám sát không chỉ dừng ở việc phát hiện, xử lý sai phạm mà còn phải hướng đến phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộngSắp xếp lại hệ thống y tế công lập: Tập trung nguồn lực cho các bệnh viện đầu ngànhKiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An 

Giám sát từ thực tiễn

Giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo cơ bản của Đảng, đồng thời là phương thức quan trọng để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự vận hành thống nhất, hiệu quả của hệ thống chính trị. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác giám sát trên địa bàn TP. Huế được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các đoàn giám sát của Thành ủy, các ban Đảng đã trực tiếp làm việc với cơ sở, lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn với những vấn đề đang được quan tâm để tiến hành giám sát.

Tại phường Hương Trà, qua giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, có thể thấy rõ sự chủ động, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Từ việc quán triệt chỉ thị, xây dựng kế hoạch đến phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đều được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Các khâu như hiệp thương, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc, tạo nền tảng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn.

Qua thực tiễn này, có thể thấy giám sát không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, đánh giá, mà còn tạo thêm “lớp kiểm soát” giúp địa phương hoàn thiện các khâu công việc một cách chặt chẽ hơn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Viết Quốc nhấn mạnh: Thông qua giám sát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những vấn đề còn tiềm ẩn để kiến nghị, hướng dẫn khắc phục ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm các nhiệm vụ chính trị được triển khai đúng định hướng, không để phát sinh sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều đó cho thấy, khi giám sát đi trước một bước, thì sai phạm có thể được ngăn chặn ngay từ khi còn là nguy cơ. Đây chính là giá trị cốt lõi của giám sát trong giai đoạn hiện nay, chuyển từ “phát hiện” sang “phòng ngừa”, từ xử lý hậu quả sang kiểm soát quá trình.

Ở một nội dung khác, việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phường Thanh Thủy cho thấy cách tiếp cận thẳng thắn, đi vào bản chất vấn đề. Đây là lĩnh vực trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, đòi hỏi trách nhiệm cao của người đứng đầu cấp ủy. Ban Nội chính Thành ủy cho biết, giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng. Từ đó, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống, giám sát còn được mở rộng sang những nội dung mới như triển khai các nghị quyết về giáo dục, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW được xác định không chỉ dừng ở việc ban hành chương trình hành động, mà phải đánh giá hiệu quả thực thi trong thực tiễn.

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh: “Giám sát phải góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực, từng đơn vị. Từ đó cho thấy, giám sát ngày càng được xác lập rõ vai trò là cầu nối giữa chủ trương và thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại trên văn bản mà được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể”.

Khẳng định vai trò trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác giám sát càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột trong xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 với định hướng rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm; các ban Đảng triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động triển khai giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, điều hành. Đáng chú ý, giám sát được gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như công tác bầu cử, cải cách hành chính, chuyển đổi số… thể hiện rõ tính chủ động, linh hoạt trong phương thức lãnh đạo.

Trong quá trình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, có ý nghĩa quyết định trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, giám sát cần hướng tới mục tiêu cảnh báo, phòng ngừa, giúp tổ chức đảng nhận diện sớm hạn chế để kịp thời khắc phục.

Từ định hướng đó, Huế tiếp tục xác định tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức giám sát theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các cuộc làm việc.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Phát huyvai trògiám sáttrong Đảng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy cách làm sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Sáng 22/3, tại Hội trường Thành ủy, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Phát huy cách làm sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống
Tăng phủ sóng “mắt thần” giám sát ở làng quê, ven biển

Không chỉ hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh - trật tự hay phát hiện vi phạm giao thông, nhiều địa phương ở khu vực phía nam TP. Huế đang chủ động mở rộng hệ thống camera giám sát để tăng cường theo dõi các hoạt động liên quan đến môi trường, cảnh báo thiên tai và giám sát hoạt động tàu thuyền có nguy cơ khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Tăng phủ sóng “mắt thần” giám sát ở làng quê, ven biển
Giám sát rác thải bằng AI

Ứng dụng công nghệ đang mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý môi trường đô thị tại Huế. Từ việc phát hiện các điểm rác tự phát đến giám sát xử lý vi phạm theo thời gian thực, hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền trong bảo vệ môi trường.

Giám sát rác thải bằng AI
Dùng camera giám sát để xử lý việc xả rác bừa bãi

Việc một số trường hợp xả rác bừa bãi trên địa bàn phường An Cựu thời gian gần đây bị phát hiện và xử lý nhờ hệ thống camera giám sát cho thấy, khi chính quyền vào cuộc quyết liệt, các hành vi vi phạm môi trường khó có thể “thoát”. Cách làm này cũng gợi mở nhiều kinh nghiệm để các địa phương tăng cường quản lý, giữ gìn môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.

Dùng camera giám sát để xử lý việc xả rác bừa bãi
Phát huy vai trò tổ chức Hội trong tuyên truyền bầu cử

Trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông dân (HND) thành phố tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần để ngày bầu cử thật sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”.

Phát huy vai trò tổ chức Hội trong tuyên truyền bầu cử

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top