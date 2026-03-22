Phát huy vai trò giám sát trong Đảng

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An

Giám sát từ thực tiễn

Giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo cơ bản của Đảng, đồng thời là phương thức quan trọng để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự vận hành thống nhất, hiệu quả của hệ thống chính trị. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác giám sát trên địa bàn TP. Huế được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các đoàn giám sát của Thành ủy, các ban Đảng đã trực tiếp làm việc với cơ sở, lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn với những vấn đề đang được quan tâm để tiến hành giám sát.

Tại phường Hương Trà, qua giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, có thể thấy rõ sự chủ động, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Từ việc quán triệt chỉ thị, xây dựng kế hoạch đến phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đều được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Các khâu như hiệp thương, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc, tạo nền tảng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn.

Qua thực tiễn này, có thể thấy giám sát không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, đánh giá, mà còn tạo thêm “lớp kiểm soát” giúp địa phương hoàn thiện các khâu công việc một cách chặt chẽ hơn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Viết Quốc nhấn mạnh: Thông qua giám sát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những vấn đề còn tiềm ẩn để kiến nghị, hướng dẫn khắc phục ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm các nhiệm vụ chính trị được triển khai đúng định hướng, không để phát sinh sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều đó cho thấy, khi giám sát đi trước một bước, thì sai phạm có thể được ngăn chặn ngay từ khi còn là nguy cơ. Đây chính là giá trị cốt lõi của giám sát trong giai đoạn hiện nay, chuyển từ “phát hiện” sang “phòng ngừa”, từ xử lý hậu quả sang kiểm soát quá trình.

Ở một nội dung khác, việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phường Thanh Thủy cho thấy cách tiếp cận thẳng thắn, đi vào bản chất vấn đề. Đây là lĩnh vực trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, đòi hỏi trách nhiệm cao của người đứng đầu cấp ủy. Ban Nội chính Thành ủy cho biết, giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng. Từ đó, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống, giám sát còn được mở rộng sang những nội dung mới như triển khai các nghị quyết về giáo dục, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW được xác định không chỉ dừng ở việc ban hành chương trình hành động, mà phải đánh giá hiệu quả thực thi trong thực tiễn.

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh: “Giám sát phải góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực, từng đơn vị. Từ đó cho thấy, giám sát ngày càng được xác lập rõ vai trò là cầu nối giữa chủ trương và thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại trên văn bản mà được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể”.

Khẳng định vai trò trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác giám sát càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột trong xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 với định hướng rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm; các ban Đảng triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động triển khai giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, điều hành. Đáng chú ý, giám sát được gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như công tác bầu cử, cải cách hành chính, chuyển đổi số… thể hiện rõ tính chủ động, linh hoạt trong phương thức lãnh đạo.

Trong quá trình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, có ý nghĩa quyết định trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, giám sát cần hướng tới mục tiêu cảnh báo, phòng ngừa, giúp tổ chức đảng nhận diện sớm hạn chế để kịp thời khắc phục.

Từ định hướng đó, Huế tiếp tục xác định tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức giám sát theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các cuộc làm việc.