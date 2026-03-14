Sắp xếp lại hệ thống y tế công lập: Tập trung nguồn lực cho các bệnh viện đầu ngành

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Giảm đầu mối để tránh phân tán nguồn lực

Ngành y tế đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm hướng tới một bộ máy tinh gọn, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Việc sắp xếp lại không chỉ đơn thuần là giảm số lượng đơn vị trực thuộc mà còn là quá trình tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý.

Theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành việc chuyển giao 3 bệnh viện về địa phương quản lý gồm: Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí chuyển giao về UBND tỉnh Quảng Ninh; Bệnh viện 74 chuyển giao về UBND tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam chuyển giao về UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Song song với đó, Bộ Y tế đã thực hiện sáp nhập 2 bệnh viện trực thuộc Bộ vào cơ sở đào tạo nhằm tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực hành, cụ thể sáp nhập Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương vào Trường Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hình thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Những kết quả này là bước đi quan trọng trong lộ trình cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực y tế trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 130 của Ban Chỉ đạo Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Với định hướng xuyên suốt là từng bước chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ về địa phương quản lý; đồng thời, Bộ Y tế quản lý các bệnh viện cấp chuyên sâu, kỹ thuật cao, đầu ngành, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và điều phối công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, cách làm này được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng nguồn lực bị phân tán, khi nhiều bệnh viện cùng trực thuộc Bộ nhưng quy mô và vai trò chưa thực sự tương xứng. Khi đầu mối được thu gọn, việc đầu tư và chỉ đạo chuyên môn cũng sẽ tập trung hơn.

Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát để sắp xếp phù hợp đối với một số đơn vị như: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Hà Nội, Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Trung ương, Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Cần Thơ và Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng sáp nhập vào các bệnh viện hoặc các trường đại học trực thuộc Bộ Y tế.

Dự kiến sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Bộ Y tế sẽ tập trung quản lý trực tiếp khoảng 25 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp chuyên sâu, kỹ thuật cao, đầu ngành, qua đó bảo đảm thực hiện tốt vai trò dẫn dắt về chuyên môn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho toàn hệ thống y tế.

"Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá một cách toàn diện, thận trọng trong quá trình triển khai, bảo đảm việc sắp xếp không làm gián đoạn chuỗi cung ứng dịch vụ y tế, không ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh, qua đó đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Việc sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế thời gian qua được thực hiện theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo Thứ trưởng, thực tế cho thấy, sau khi sắp xếp, nhiều bệnh viện đã mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng tiếp cận của người bệnh đối với kỹ thuật chuyên sâu. Ví dụ, Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Trung ương được chuyển thành bệnh viện thực hành của Trường Đại học Y Hà Nội. Mô hình này giúp gắn kết chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát triển các cơ sở bệnh viện thực hành, đa dạng hóa dịch vụ y tế và tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các kỹ thuật chuyên sâu thuận lợi hơn.

"Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống bệnh viện không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là tăng cường liên kết chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn", Thứ trưởng nói.

Đáng chú ý, 25 bệnh viện đầu ngành dự kiến được giữ lại trực thuộc Bộ đều là những cơ sở có vai trò nòng cốt. Đây sẽ là nơi tập trung các kỹ thuật cao, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Không chỉ dừng ở hệ thống khám chữa bệnh, việc sắp xếp còn được triển khai ở lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm định và đào tạo. Một số đơn vị sẽ được hợp nhất để tăng quy mô và năng lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phòng chống dịch trong bối cảnh mới.

Với người dân, điều quan trọng nhất là việc sắp xếp này không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh. Ngược lại, khi hệ thống được tổ chức lại bài bản hơn, chất lượng dịch vụ được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt, giảm quá tải ở tuyến trên và nâng cao năng lực tuyến dưới.

