Lan tỏa yêu thương qua những mái ấm nghĩa tình

Các cấp hội xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Bằng sự chung tay, góp sức của cộng đồng, sự linh hoạt trong công tác vận động và tổ chức thực hiện, Hội LHPN phường Thủy Xuân đã xây dựng được 17 mái ấm tình thương. Những ngôi nhà không chỉ giúp ổn định chỗ ở mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những trường hợp xúc động là chị Phạm Thị Thủy (tổ 3), hộ nghèo đơn thân nuôi 4 con nhỏ. Gia đình chị từng sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, thiếu thốn đủ bề. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Hội LHPN và các nhà hảo tâm, chị đã được xây dựng một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Hai con chị Thủy cũng được Hội LHPN đỡ đầu với mức hỗ trợ 700.000 đồng/tháng, giúp chị Thủy có thêm chi phí cho các con học tập và sinh hoạt.

Trong năm, Hội LHPN phường đã hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Hồng, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân chị Hồng mang bệnh nặng, đang sống cùng hai người con. Các con của chị không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Căn nhà mới được bàn giao là chốn nương náu vững chãi, giúp chị và các con yên tâm hơn trong cuộc sống hằng ngày; cũng là động lực để các con chị không ngừng nỗ lực vươn lên.

“Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp hội, tôi không dám mơ đến một ngôi nhà kiên cố; bởi lo ăn còn chưa đủ lấy đâu tiền xây nhà. Có được mái ấm mới là động lực cho các con tôi cố gắng để có cuộc sống tốt hơn”, chị Hồng tâm sự.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, Hội LHPN còn tích cực nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi, giúp đỡ 5 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn phường. Trong đó, đáng chú ý là hoàn cảnh bà Cái Viết Hợi, người không may gặp tai nạn lao động, mất sức lao động, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. Thông qua các hoạt động hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm hàng tháng, Hội LHPN phường đã góp phần san sẻ gánh nặng, giúp bà Hợi cũng như các địa chỉ nhân đạo khác vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Thủy Xuân chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác hỗ trợ hội viên là nhiệm vụ quan trọng lâu dài của Hội LHPN phường cũng như cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân. Mỗi mái ấm được dựng lên là minh chứng cho sự đồng hành, yêu thương và chia sẻ trong cộng đồng. Hội LHPN sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình, kết nối thêm nhiều nguồn lực để ngày càng có nhiều phụ nữ được sống trong những ngôi nhà vững chãi, đầy ắp tình người.

Những ngôi nhà mới không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nơi ươm mầm hy vọng, khơi dậy nghị lực sống cho những hội viên phụ nữ còn khó khăn, kém may mắn trên địa bàn phường Thủy Xuân.