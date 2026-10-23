Khẩn trương rà soát vị trí việc làm, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình; đại diện Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các ban, sở, ngành, địa phương tham gia kiểm thử vị trí việc làm.

Rà soát đúng việc, xác định đúng nhu cầu

Hoàn thiện vị trí việc làm là cơ sở đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và quản lý biên chế, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và yêu cầu năng lực; từ đó xác định nhu cầu nhân lực, bố trí, sử dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ phù hợp.

Theo Kết luận số 107-KL/TW (Kết luận 107) ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày (Hướng dẫn số 07) 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, việc hoàn thiện vị trí việc làm gắn với đổi mới cách quản lý đội ngũ: từ chú trọng số lượng người, ngạch, bậc và chỉ tiêu biên chế sang quản trị theo nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, trách nhiệm, năng lực và kết quả thực hiện.

Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Thường trực Thành ủy sớm phân công trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, cùng các cơ quan liên quan bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy trao đổi các vấn đề liên quan đến kiểm thử.

Thời gian qua, TP. Huế đã triển khai rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và xây dựng danh mục vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 365-QĐ/TU ngày 16/3/2026 về danh mục vị trí việc làm; đồng thời xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực cho 6 cơ quan cấp thành phố và 46 vị trí cấp xã. Khối chính quyền đã phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn cấp thành phố, tiếp tục triển khai tại đơn vị sự nghiệp.

Tuy nhiên, danh mục và bản mô tả công việc ở một số nơi chưa thống nhất; áp dụng khung năng lực trong bố trí, sử dụng cán bộ chưa đồng đều; xác định nhu cầu nhân lực còn thiếu căn cứ định lượng. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của nhiều cơ quan thay đổi, đòi hỏi rà soát nhiệm vụ được chuyển giao, phân cấp, làm rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp, tránh bỏ sót hoặc tính trùng công việc.

Ngày 25/10/2026, Thành ủy Huế ban hành Quyết định số 882-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; đồng thời ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU. Thành phố chọn 3 đơn vị kiểm thử gồm Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ và phường Thuận Hóa, nhằm kiểm chứng phương pháp, quy trình, biểu mẫu và công cụ trong những môi trường công tác khác nhau.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi các vấn đề qua quá trình kiểm thử tại đơn vị.

Kiểm thử tập trung rà soát công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực theo khối lượng, tính chất, điều kiện thực hiện. Kết quả được đối chiếu với đội ngũ hiện có để đề xuất bố trí, đào tạo, cơ cấu lại nhân sự và biên chế phù hợp. Dữ liệu phải có nguồn kiểm chứng; nội dung thiếu căn cứ cần giải trình, bổ sung, không điều chỉnh theo kết quả định sẵn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, phân công đầu mối và thực hiện kiểm thử. Các đơn vị cần làm rõ mối liên hệ từ chức năng, nhiệm vụ đến công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực; thực hiện đầy đủ 8 bước, sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07. Phương pháp tính nhu cầu nhân lực phải phù hợp từng loại việc, không áp dụng định mức bình quân; tác động của chuyển đổi số, cải tiến quy trình, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa cần được kiểm chứng.

Kiểm thử gắn với thực tiễn

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, Kết luận số 107 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong định hình tư duy quản trị cán bộ giai đoạn mới. Việc kiểm thử vị trí việc làm phải giúp nhận diện khó khăn, kiểm chứng phương pháp, xác định nội dung cần hoàn thiện để triển khai hiệu quả Kết luận 107 và Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trước hết, cần thống nhất nhận thức về yêu cầu, mục tiêu và cách làm. Những nội dung được đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại hội nghị tập huấn ngày 22/10/2026 phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Rà soát vị trí việc làm không chỉ là việc của cơ quan tổ chức cán bộ hay ba đơn vị được lựa chọn kiểm thử, mà là trách nhiệm của tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn hệ thống chính trị thành phố.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu làm rõ chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp và chuyển giao công việc; xác định cụ thể nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm thực hiện và yêu cầu năng lực của từng vị trí. Rà soát phải tránh bỏ sót, tính trùng nhiệm vụ, phản ánh đúng đặc thù từng lĩnh vực. Dữ liệu phải có nguồn kiểm chứng, đủ căn cứ về khối lượng và thời gian thực hiện; phương pháp xác định nhu cầu nhân lực cần phù hợp với từng loại công việc, không áp dụng máy móc một định mức cho tất cả đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, triển khai xác định vị trí việc làm là yêu cầu mang tính pháp lệnh, phải thực hiện khẩn trương, hiệu quả, không chờ đợi. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, không đùn đẩy khó khăn. Những nội dung chưa thống nhất phải nêu rõ vấn đề, căn cứ và phương án đề xuất; dữ liệu còn thiếu phải xác định đầu mối, thời hạn bổ sung. Tiến độ phải đi đôi với chất lượng và tính trung thực; không sao chép số liệu, điều chỉnh đầu vào hoặc định sẵn kết quả kiểm thử.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả; bố trí cán bộ am hiểu chuyên môn tham gia, không giao khoán cho bộ phận tổ chức hoặc người nhập dữ liệu. Trách nhiệm lãnh đạo phải thể hiện qua việc rà soát nhiệm vụ, kiểm tra số liệu, tháo gỡ vướng mắc và quyết định cách phối hợp giữa các bộ phận. Các đơn vị cần kế thừa hồ sơ, danh mục và dữ liệu đã được phê duyệt, tập trung cập nhật nội dung thay đổi hoặc chưa đủ căn cứ xác nhận.

Đồng chí lưu ý phải phân biệt rõ vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và biên chế được giao; không lấy số người hiện có để hợp thức hóa danh mục, cũng không sử dụng kết quả kiểm thử làm căn cứ chính thức điều chỉnh biên chế. Một vị trí việc làm không mặc nhiên tương ứng với một người; nhu cầu nhân lực phải căn cứ khối lượng công việc thực tế, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực hiện, đồng thời xem xét tác động của chuyển đổi số, cải tiến quy trình, tự chủ và thuê dịch vụ.

Đối với các đơn vị được lựa chọn kiểm thử, giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì tổng hợp kết quả, hướng dẫn xử lý vướng mắc, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thống nhất cách hiểu, phương pháp thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ chuyên ngành, đánh giá tác động của chuyển đổi số. Đảng ủy phường Thuận Hóa chỉ đạo rà soát nhiệm vụ, vị trí việc làm cấp xã phù hợp chức năng, thẩm quyền. Kết quả kiểm thử phải phản ánh đúng thực tế, chỉ rõ nội dung cần điều chỉnh và đề xuất phương án khả thi.

Đồng chí yêu cầu việc phối hợp không dừng ở ba đơn vị kiểm thử. Tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý, kết nối với các cơ quan liên quan để thống nhất dữ liệu, cách xác định nhiệm vụ và nhu cầu nhân lực. Quá trình thực hiện phải phân định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách và thời hạn hoàn thành; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết, không làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Về tiến độ, các đơn vị kiểm thử gửi báo cáo, hồ sơ về Ban Tổ chức Thành ủy chậm nhất ngày 2/11/2026; Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 5/11. Các cơ quan, đơn vị gửi bộ dữ liệu ban đầu trước ngày 10/11, đồng thời xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trước ngày 20/11/2026 theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải chuyển thống nhất nhận thức thành quyết tâm hành động, bảo đảm rõ nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian và trách nhiệm. Kết quả kiểm thử cần được tổng hợp thành hướng dẫn cụ thể, dữ liệu có căn cứ và kiến nghị xử lý đúng thẩm quyền, làm cơ sở hoàn thiện phương pháp, triển khai đồng bộ, sát thực tiễn trong toàn hệ thống chính trị thành phố.