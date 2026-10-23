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Đón đọc Huế ngày nay số 559, phát hành ngày 24/10

HNN.VN - Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị của số báo này là hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế (23/10/1896 - 23/10/2026), diễn ra vào sáng 23/10. Cùng với đó là thông tin về buổi chủ trì làm việc của đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy với Đảng ủy các xã Quảng Điền, Đan Điền và các phường Phong Quảng, Hóa Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phòng, chống thiên tai và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đón đọc Huế ngày nay số 557, phát hành ngày 22/10Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 95, phát hành ngày 22/10Đón đọc Huế ngày nay số 553, phát hành ngày 17/10

Giao diện trang nhất số báo này 

Đến dự hoạt động này có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu IV; Nguyễn Quang Tuấn, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các thế hệ cựu giáo viên, cựu học sinh và học sinh.

Được thành lập ngày 23/10/1896 theo sắc dụ của Vua Thành Thái, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đã trải qua 130 năm xây dựng và phát triển, trở thành một trong những ngôi trường giàu truyền thống của cả nước. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, điều được các thế hệ thầy trò Quốc Học gìn giữ không chỉ là truyền thống hiếu học, mà còn là tinh thần tự lực, sáng tạo và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Cùng với đó là thông tin về buổi chủ trì làm việc của đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy với Đảng ủy các xã Quảng Điền, Đan Điền và các phường Phong Quảng, Hóa Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phòng, chống thiên tai và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh với 4 địa phương, giao thông kết nối và thoát lũ là hai nhóm nhiệm vụ nền tảng; chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế đầm phá và du lịch là những hướng tạo động lực tăng trưởng; quy hoạch, bố trí nguồn lực và cơ chế phối hợp là điều kiện bảo đảm thực hiện; có cơ chế theo dõi, đôn đốc và xác định sản phẩm đầu ra đến cùng để từ đó đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu.

 Những thông tin về đời sống xã hội trên số báo

Cùng với những thông tin trên, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều thông tin hấp dẫn như: Tiếp tục kỳ 2 của chùm bài “Đưa báo Đảng về cơ sở” với tiêu đề “Đọc báo, hiểu chủ trương, góp tiếng nói”; Khởi nghiệp xanh từ tài nguyên bản địa; Học nghề để bắt đầu lại; Phụ cấp theo đặc thù, thêm động lực cho ngành y; Lớp học “reo vui” của cô giáo vùng cao; Chuyện kể từ những di vật dưới lòng đất; Đến Huế du lịch kết hợp rèn luyện thể thao; Hợp tác làm sạch những vùng đất còn bom mìn…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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