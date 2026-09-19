Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện tám dự án luật, nghị quyết

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026. (Ảnh: THANH GIANG)

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện tám dự án luật, nghị quyết được trình tại phiên họp gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đây là các dự án quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cũng là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, cần khẩn trương hoàn thiện để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Với yêu cầu thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; xử lý dứt điểm chồng chéo, bất cập; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Công an trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến xác đáng của Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật, nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ theo quy chế làm việc của Chính phủ; báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21/9/2026 để trình Quốc hội.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

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