Đổi mới tham mưu, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết

Toàn cảnh tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chủ động tham mưu, triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Ban Tổ chức Thành ủy tập trung công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 17 đảng viên, kiểm tra 12 tổ chức đảng và đẩy mạnh xử lý đơn thư. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu gần 180 văn bản định hướng công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt nghị quyết, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Ban Nội chính Thành ủy tham mưu gần 40 văn bản về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Văn phòng Thành ủy nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, đôn đốc thực hiện kết luận chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đổi mới phương pháp đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn. Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế bám sát định hướng tuyên truyền, tăng cường liên thông các loại hình báo chí, ổn định hoạt động tòa soạn hội tụ.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng giám sát, tháo gỡ vướng mắc trong xử lý các vụ việc, dự án kéo dài; đẩy nhanh số hóa hồ sơ, bảo đảm bảo mật; cải thiện tiến độ chuyển văn bản, tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính và mở rộng đối tượng nhận báo biếu miễn phí.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan trong tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí nhấn mạnh, chất lượng tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; đề nghị tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm, bảo đảm xử lý công việc khẩn trương, hiệu quả.

Nhấn mạnh tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Trịnh Mạnh Linh yêu cầu các cơ quan khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động; xác định rõ chỉ tiêu, trách nhiệm, tiến độ và kết quả; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời, tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xử lý dứt điểm những tồn đọng trong năm 2026 và chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm từng đơn vị, khắc phục tình trạng đùn đẩy, chồng chéo. Các cơ quan cần chuyển từ tư duy hoàn thành quy trình sang tạo ra sản phẩm, kết quả thực chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và chất lượng văn bản tham mưu.

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở; đẩy nhanh xử lý tồn đọng về bảo vệ chính trị nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát thường xuyên, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, nhất là đầu tư công và các dự án kéo dài. Ban Tuyên giáo Thành ủy nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội; Ban Nội chính Thành ủy chủ động dự báo tình hình, tham mưu xử lý vụ việc từ sớm, từ cơ sở. Văn phòng Thành ủy tăng cường đôn đốc thực hiện kết luận chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho cán bộ cơ sở. Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất báo chí đa nền tảng, tăng cường thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí yêu cầu các cơ quan phát huy trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.