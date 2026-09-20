Tạo bước phát triển mạnh mẽ những sản phẩm văn hóa cụ thể

Toàn cảnh tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Huế; cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo.

Tập trung nguồn lực cho những sản phẩm dẫn dắt

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết 80 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển văn hóa. Huế cần chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo, phát huy giá trị di sản thành sức mạnh mềm; tập trung tháo gỡ hạn chế về sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, nguồn lực đầu tư và chuyển đổi số.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thành phố tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn minh; xếp hạng 18 di tích cấp thành phố, triển khai bảo tồn, trùng tu các di tích ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế được chú trọng. Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch bảo quản, phục hồi di sản Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và hồ sơ Ca Huế trình UNESCO.

Thời gian qua, thành phố tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm gắn với đẩy mạnh số hóa, phát huy giá trị di sản. Một số dự án dẫn dắt đang được nghiên cứu, triển khai như, Trung tâm biểu diễn công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo Huế; không gian trình diễn nghệ thuật thực cảnh tại di tích Hổ Quyền, Cồn Dã Viên; số hóa, định danh, xây dựng cơ sở dữ liệu 3D và bảo tàng số cổ vật. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đẩy mạnh số hóa cổ vật, tư liệu và ứng dụng công nghệ VR360 tại các điểm di tích, góp phần mở rộng phương thức tiếp cận và quảng bá di sản.

Nhiều hoạt động để phát huy thế mạnh về văn hóa được Huế tổ chức.

Từ thực tiễn triển khai, các đại biểu cho rằng, Huế còn gặp khó về cơ chế, nguồn lực đầu tư, nhân lực chuyển đổi số, xã hội hóa và công cụ thống kê giá trị đóng góp của văn hóa vào GRDP. Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị tiếp tục tháo gỡ cơ chế, thu hút nguồn lực xã hội hóa, phát triển dịch vụ và kinh tế đêm; đẩy mạnh giáo dục di sản, xúc tiến các dự án điện ảnh và xây dựng hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Phát biểu tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: “Đòn bẩy quan trọng nhất để phát triển văn hóa và hạ tầng đô thị chính là cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư”.

Đồng chí Hoàng Hải Minh đề nghị nghiên cứu, đăng ký thí điểm mô hình “đô thị di sản” theo quy định, nghị quyết của Trung ương, qua đó tạo thêm cơ chế huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng và thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, chú trọng giáo dục di sản; tăng cường lồng ghép lịch sử, văn hóa Huế trong chương trình giáo dục địa phương và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa bảo tồn di sản với du lịch, giáo dục và công nghiệp sáng tạo; chú trọng đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ chế xã hội hóa và lựa chọn sản phẩm có khả năng tạo giá trị lâu dài; đồng thời thống nhất gắn đầu tư hạ tầng với xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cụ thể hóa bằng sản phẩm, công trình thiết thực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, 9 tháng qua, thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó, văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, có nhiều điểm nổi bật. Kết quả này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Thành ủy, UBND thành phố trong phát triển văn hóa.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa, nhất là qua Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, với tư duy rất quan trọng là đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế và xã hội, trở thành 4 trụ cột của sự phát triển. Đây là cơ hội để Huế phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển. Huế cần tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết 80 bằng sản phẩm, công trình, dự án thiết thực, phù hợp định hướng xây dựng đô thị đặc trưng về di sản, văn hóa Việt Nam và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Hà Nội thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là động lực để Huế tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo những bước phát triển mới từ văn hóa, với những sản phẩm cụ thể.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị, thành phố cần tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết 80 bằng những sản phẩm, công trình, dự án thiết thực, có sức lan tỏa; tập trung trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa Huế cần phát huy vai trò tham mưu, điều phối, giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thống nhất, không làm thay chức năng của các cơ quan chuyên môn. Quá trình triển khai phải “rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể.

Đối với bảo tồn, đồng chí Trịnh Mạnh Linh lưu ý phải coi trọng giá trị gốc của văn hóa Huế. Trong quá trình giao lưu, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ số, cần phát huy mặt tích cực nhưng đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện làm biến đổi, sai lệch giá trị truyền thống. Các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng cần phối hợp quản lý chặt, xử lý vi phạm, nhất là trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch trên sông và tại các không gian di sản.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh yêu cầu lập lại trật tự hoạt động du lịch, xử lý tình trạng cò khách, bán khách, quảng cáo không đúng thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cơ sở và người dân. Đồng thời, tiếp tục củng cố không gian văn hóa Huế, đưa các giá trị di sản từ bảo tàng, khuôn viên di tích đến không gian cộng đồng thông qua số hóa, ứng dụng công nghệ và các mô hình phù hợp.

Đối với các khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế, đồng chí đề nghị khẩn trương rà soát, quy hoạch, bảo tồn, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng đề án phát huy giá trị để phục vụ giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển du lịch; nghiên cứu các chương trình, tour kết nối các địa chỉ đỏ với làng nghề truyền thống và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Về công nghiệp văn hóa, cần chủ động phối hợp xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, đồng bộ với định hướng của Trung ương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của Đại học Huế, tăng cường đào tạo, liên kết quốc tế và thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào những dự án phù hợp.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị UBND thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên, tạo điểm nhấn, xứng tầm, gắn với tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận diện thương hiệu Huế, góp phần nhận diện văn hóa dân tộc, quảng bá văn hóa Huế. Có thể nghiên cứu tổ chức thành ngày hội văn hóa lớn, kết nối tuyến phố đi bộ, công viên và các không gian sinh hoạt cộng đồng phù hợp; qua đó để người dân, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ tiếp nhận mà còn tự hào, lan tỏa văn hóa Huế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 80, Chương trình hành động 33 và Kế hoạch 318. Đồng chí đề nghị UBND thành phố tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, xác định rõ sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, gắn sản phẩm với chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát, tu bổ các di tích, nhất là di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, bảo vệ giá trị văn hóa, di sản Huế và đấu tranh với thông tin sai lệch về lịch sử, văn hóa, di sản.