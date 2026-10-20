Đón đọc Huế ngày nay số 558, phát hành ngày 23/10

Trang Nhất với các thông tin thời sự cập nhật.

Trên trang 3, đáng chú ý có bài: “Đưa báo Đảng về cơ sở” - Bài 1: “Báo Đảng đến tay những bạn đọc lâu năm”. Bài viết giới thiệu chủ trương cấp tặng ấn phẩm Huế ngày nay đến các cán bộ lão thành, đảng viên cao tuổi và chi bộ cơ sở. Đồng thời ghi nhận niềm vui, sự trân trọng của bạn đọc từ vùng cao đến miền xuôi khi tiếp nhận nguồn thông tin chính thống.

Trang 4, bài: “Giải ngân vốn đầu tư công: Rõ trách nhiệm, sát tiến độ” phản ánh thực trạng giải ngân vốn đầu tư công tại TP. Huế hiện mới đạt 51,3% kế hoạch. Bài viết cũng nêu rõ các giải pháp quyết liệt của chính quyền địa phương nhằm đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% vào cuối năm.

Số báo này dành nhiều dung lượng để đăng tải các bài viết đặc sắc nhân Kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế

Nhân Kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, tờ báo dành trọn 2 trang 5 và 6 để đăng tải các bài viết đặc sắc nhân sự kiện đặc biệt này.

Trong đó, tại trang 5 là bài phỏng vấn thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng nhà trường về hành trình 130 năm xây dựng và phát triển. Theo thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Quốc Học - Huế không chỉ khẳng định vị thế bằng những thế hệ nhân tài kiệt xuất cho đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... mà còn bởi những giá trị giáo dục nhân văn được vun đắp qua thời gian.

Tại trang 6, bài viết “Từ Quốc Học, viết tiếp giấc mơ Huế” điểm lại những dấu ấn của các cựu học sinh: Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ với khát vọng về một Huế bình yên, thân thiện; GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cống hiến cho giáo dục y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao hay bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tận tâm cứu chữa người bệnh. Cùng bài viết “Nửa thế kỷ rời mái trường xưa” gửi gắm những ký ức sâu lắng về một thời cắp sách dưới mái trường Quốc Học thân yêu.

Bên cạnh đó, số báo 558 còn nhiều chuyên mục, bài viết hấp dẫn khác.

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!