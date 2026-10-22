Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, tiêu thoát lũ và liên kết kinh tế vùng

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh với 4 địa phương, giao thông kết nối và thoát lũ là hai nhóm nhiệm vụ nền tảng; chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế đầm phá và du lịch là những hướng tạo động lực tăng trưởng; quy hoạch, bố trí nguồn lực và cơ chế phối hợp là điều kiện bảo đảm thực hiện; có cơ chế theo dõi, đôn đốc và xác định sản phẩm, kết quả đầu ra đến cùng để từ đó đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Tham dự buổi làm việc có các UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai và tiêu thoát lũ.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Trước buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền các địa phương đồng chí Trịnh Mạnh Linh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế hai công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai và tiêu thoát lũ trên địa bàn các địa phương; đồng thời kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Điền.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, Quảng Điền, Đan Điền, Phong Quảng và Hóa Châu có nhiều tiềm năng phát triển nhưng chịu tác động lớn của bão lũ, ngập úng và biến đổi khí hậu. Vì vậy, cần ưu tiên đầu tư công trình phòng, chống thiên tai, tiêu thoát lũ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và kết nối liên vùng. Đồng chí đề nghị các địa phương đánh giá sát kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm và giải pháp, nhất là xử lý ngập lụt theo hướng tổng thể lưu vực sông Bồ, gắn với hệ thống tiêu thoát lũ ra đầm phá.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương tập trung kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của chính quyền cơ sở từng bước đi vào nền nếp; công tác xây dựng Đảng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, quốc phòng và an ninh tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Điền.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế các địa phương cơ bản duy trì tăng trưởng. Xã Quảng Điền có tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 9,2%; xã Đan Điền có tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 10,3%. Phường Phong Quảng tăng 10,07%, đón khoảng 112.650 lượt khách, doanh thu du lịch, dịch vụ ước hơn 42 tỷ đồng. Phường Hóa Châu tiếp tục khai thác lợi thế ven đô, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và nông nghiệp.

Về phòng, chống thiên tai, các địa phương đã rà soát, cập nhật phương án ứng phó mùa mưa bão năm 2026; củng cố lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường cảnh báo và rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động bảo đảm an toàn cho người dân.

Một số công trình tiêu thoát lũ được đầu tư đã góp phần nâng cao khả năng thoát nước, giảm thời gian ngập úng tại các khu vực thấp trũng. Dự án nạo vét, gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026, góp phần bảo vệ khoảng 635 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Dự án Hệ thống thoát lũ các xã Quảng Điền, Đan Điền và phường Hóa Châu đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào cuối tháng 5/2026.

Lãnh đạo các địa phương trao đổi tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương nêu khó khăn về nguồn lực đầu tư, giao thông, hệ thống tiêu thoát lũ, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tổ chức vận hành bộ máy. Các địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống tiêu thoát lũ, ưu tiên nơi thường xuyên ngập sâu, khả năng thoát nước còn hạn chế; bố trí nguồn lực xử lý các điểm sạt lở bờ sông có nguy cơ cao, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối liên vùng và yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực hoàn thành những hạng mục còn dang dở trước mùa mưa bão, không để công trình cản trở dòng chảy.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất, khai thác nguồn thu, quản lý ngân sách; hoàn thiện quy hoạch, xác định ranh giới, chức năng đất đai, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối liên vùng. Các địa phương cần nâng cao công tác tổ chức thực hiện; người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hình thành không gian phát triển liên kết vùng

Phát biểu kết luận buổi làm viêc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Điền, Đan Điền, Phong Quảng và Hóa Châu còn khó khăn về giao thông, tiêu thoát lũ, hạ tầng sản xuất, nhưng có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản và du lịch; nhất là có phạm vi không gian tiếp giáp phá Tam Giang, gắn với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, diện tích lớn.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị phát triển theo không gian liên vùng phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Quy hoạch cần xác định chức năng từng nơi: Quảng Điền phát triển thương mại, dịch vụ; Đan Điền phát huy kinh tế đầm phá, du lịch cộng đồng; Phong Quảng mở rộng du lịch ven biển; Hóa Châu phát triển đô thị ven sông, văn hóa, du lịch gắn với trung tâm Huế.

Về phòng, chống thiên tai, cần khảo sát hệ thống sông, hói, cống qua đê và vùng thường xuyên ngập; xác định công trình cấp thiết, ưu tiên nơi ngập kéo dài, nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng khu dân cư, giao thông. Các địa phương phải chủ động ứng phó, cảnh báo sớm, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động có giải pháp sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt an toàn Nhân dân lên hàng đầu.

Về giao thông, ưu tiên dự án liên vùng, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển, lan tỏa. Các Khu công nghiệp trên địa bàn cần đánh giá tính khả thi, địa hình thấp trũng và hạ tầng kết nối để đề xuất phương án cho phù hợp.

Trong nông nghiệp, thủy sản, cần chuyển sang sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái; phát triển sản phẩm đặc trưng, OCOP, liên kết thị trường và phát huy hợp tác xã. Rà soát công tác quy hoạch, khai thác đầm phá Tam Giang một cách tổng thể và hiệu qủa gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Cần phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái nông nghiệp.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, UBND thành phố rà soát sự thống nhất giữa quy hoạch đô thị, giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, sử dụng đất và phát triển kinh tế; tổng hợp kiến nghị thành danh mục dự án liên vùng. Các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về giao vốn, hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xác định cơ quan chủ trì, thời hạn.

Những tháng cuối năm 2026, các địa phương phải nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp, rà soát quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm, không để công việc tồn đọng. Đồng thời, tập trung hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch để có cơ sởthu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, vấn đề quyết định không chỉ là giải quyết từng công trình, kiến nghị riêng lẻ mà phải xác định nhiệm vụ ưu tiên để tạo chuyển biến đồng bộ cho cả 4 xã, phường. Giao thông kết nối và tiêu thoát lũ là hai nhiệm vụ nền tảng; đổi mới sản xuất, phát triển kinh tế đầm phá và du lịch tạo động lực tăng trưởng; quy hoạch, nguồn lực và cơ chế phối hợp bảo đảm thực hiện. Cần theo dõi, đôn đốc, xác định sản phẩm đầu ra và thực hiện đến cùng, làm cơ sở đánh giá kết quả, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp kiến nghị, xác định cơ quan đầu mối, theo dõi tiến độ; yêu cầu địa phương cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, phân công người phụ trách, thời hạn và kết quả cần đạt. Qua đó, hình thành không gian liên kết giữa bốn địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu.