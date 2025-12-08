Việt Nam đặt mục tiêu đoạt 110 huy chương Vàng

Lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ngày 8/12.

Đây là một trong những kỳ SEA Games có quy mô lớn về số lượng vận động viên của Việt Nam, phản ánh sự đầu tư mạnh mẽ và kỳ vọng lớn vào thành tích cũng như sự trưởng thành của thể thao quốc gia. Mục tiêu của đoàn là giành 110 huy chương Vàng - một thách thức, nhưng không quá xa tầm với.

Sự chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam cho SEA Games 33 được triển khai trong nhiều tháng tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Các đội tuyển trọng điểm như điền kinh, bơi, vật, cử tạ, canoeing hay các môn võ thuật được đầu tư bài bản từ chế độ tập luyện, dinh dưỡng, phục hồi cho đến phân tích kỹ thuật bằng công nghệ cao. Nhiều đội tuyển có sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài với công nghệ đào tạo từ các quốc gia có nền thể thao phát triển.

Năm nay, yếu tố tâm lý được chú trọng hơn. Đoàn đã mời các chuyên gia tâm lý thể thao tham gia hỗ trợ trong giai đoạn cận ngày thi đấu, giúp ổn định tinh thần, giảm áp lực và cải thiện sự tự tin cho vận động viên, nhất là nhóm vận động viên trẻ lần đầu dự đại hội.

Mục tiêu giành 110 huy chương Vàng được xem là phù hợp lực lượng và tương quan cạnh tranh hiện tại. Những môn mũi nhọn như: Điền kinh, bơi, rowing, canoeing, vật, bắn súng, bắn cung và các môn võ vẫn giữ vai trò chủ lực. Tuy nhiên, SEA Games 33 được dự báo cạnh tranh khốc liệt. Chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu trở lại vị thế số 1; Indonesia và Philippines đều đăng ký lực lượng mạnh nhất, đầu tư ngân sách lớn và đặt nhiều kỳ vọng. Điều này khiến việc đạt được mục tiêu của Việt Nam không chỉ đòi hỏi phong độ cao mà còn cần sự ổn định và khả năng xử lý áp lực trong điều kiện thi đấu mật độ dày.

SEA Games 33 còn là cơ hội kiểm tra tiến độ chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho các mục tiêu xa hơn như ASIAD 2026 và Olympic 2028.

Điền kinh và bơi lội - hai môn nền tảng của Olympic - tiếp tục là trụ cột ở kỳ SEA Games này. Những bước tiến ở các nội dung trung bình và tiếp sức giúp điền kinh được kỳ vọng mang về số lượng huy chương đáng kể. Trong khi đó, dàn kình ngư trẻ kế cận thế hệ Nguyễn Huy Hoàng được xem là lực lượng đủ sức cạnh tranh huy chương ở nhiều nội dung. Các môn đua thuyền như rowing, canoeing vốn là thế mạnh nhiều năm nay được các huấn luyện viên đánh giá có khả năng đóng góp hơn 10 Huy chương vàng nếu các vận động viên tái hiện đúng phong độ tập huấn. Các nhóm võ thuật, taekwondo, karate, wushu, pencak silat và muay Thái vẫn là “mỏ vàng” truyền thống. Cạnh tranh ở những môn này luôn gay gắt, song Việt Nam vẫn duy trì lợi thế nhờ lực lượng dày và kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú.

Một điểm đáng chú ý của đoàn năm nay là sự xuất hiện của gần 300 vận động viên trẻ trong độ tuổi 18-23. Đây là thế hệ được đặt nhiều kỳ vọng trong chiến lược trẻ hóa lực lượng thể thao nước nhà. SEA Games là phép thử cần thiết cho những tài năng trẻ trước khi bước ra sân chơi châu Á và thế giới. Việc để họ thi đấu ở môi trường giàu áp lực nhưng vẫn trong tầm kiểm soát được kỳ vọng là cách để xây dựng bản lĩnh - yếu tố quan trọng để vươn tầm châu lục và Olympic.

★ Trong không khí rộn ràng của ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, lễ thượng cờ các đoàn tham dự SEA Games 33 diễn ra chiều 8/12 tại nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok).

Phát biểu tại buổi lễ, kình ngư 18 tuổi Trịnh Trường Vinh cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp còn rất trẻ của mình. “Tôi cảm thấy rất vinh dự, xúc động và tự hào khi có mặt tại sự kiện trọng đại này. Điều đó khiến tôi thêm quyết tâm thi đấu tốt, đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này”, Vinh chia sẻ.

Không chỉ là nghi thức mang tính truyền thống của Đại hội, lễ thượng cờ tại SEA Games 33 còn phản ánh thông điệp sâu xa hơn về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và cam kết xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình và bền vững. Khi quốc kỳ của 11 quốc gia ASEAN cùng tung bay trong tiếng nhạc trang nghiêm, đó là biểu tượng sinh động cho phương châm “Một tầm nhìn-Một bản sắc- Một cộng đồng”, được các nhà lãnh đạo ASEAN nhắc lại nhiều lần trong các Tuyên bố chung thời gian gần đây.

★ Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay (9/12) tại Sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok), được kỳ vọng trở thành một trong những màn trình diễn thể thao-văn hóa ấn tượng bậc nhất khu vực. Nước chủ nhà Thái Lan khẳng định sẵn sàng mang đến một lễ khai mạc hoành tráng, chỉn chu và giàu bản sắc. Ông Gongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), nhấn mạnh sau buổi tổng duyệt với hơn 500 học sinh, sinh viên: “Biểu diễn sẽ phản ánh tiềm năng thể thao của Thái Lan. Tôi cam đoan lễ khai mạc lần này sẽ không thua kém bất kỳ nơi nào”. SAT cũng cho biết mọi sai sót trước đó đã được rút kinh nghiệm kỹ lưỡng.

Mang chủ đề “Ngọn lửa đam mê”, lễ khai mạc được chia thành 5 phần lớn, tái hiện lịch sử, tôn vinh văn hóa đa dạng của Thái Lan và ASEAN, kết hợp công nghệ ánh sáng 3D, hiệu ứng lửa-nước, âm thanh và sân khấu hiện đại. Thông điệp “We Are One” được nhấn mạnh như lời khẳng định đoàn kết là nền tảng của cộng đồng Đông Nam Á. SEA Games 33 đánh dấu lần trở lại Thái Lan sau 18 năm và kỷ niệm 66 năm hình thành đại hội thể thao khu vực, là dịp để quốc gia đăng cai khẳng định vị thế và hình ảnh năng động, sáng tạo của mình trước bạn bè quốc tế.