  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/02/2026 09:40

Muốn đổi mới dạy văn, hãy bắt đầu từ đề bài

HNN - Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, một câu hỏi đặt ra là: Cuộc sống đang đổi thay mạnh mẽ, đề văn và đáp án trong nhà trường đã thực sự theo kịp sự đổi thay ấy hay chưa?

Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn trung học cơ sở

 Học sinh Trường THCS Chu Văn An tổ chức hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Q. Mai

Nhiều năm qua, văn miêu tả trong nhà trường phổ thông vẫn quen thuộc với những hình ảnh mang đậm dấu ấn nông thôn truyền thống: cánh đồng lúa mênh mông, cánh cò bay lả bay la, đàn trâu thong dong gặm cỏ, người nông dân lom khom gặt lúa bằng liềm, kéo lúa về bằng xe bò… Không thể phủ nhận, đó là những hình ảnh đẹp, từng là hiện thực sinh động của đời sống Việt Nam. Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế hôm nay, bức tranh nông thôn đã thay đổi căn bản. Máy gặt đập liên hợp thay thế phần lớn sức người và sức trâu; việc thu hoạch diễn ra nhanh gọn, ít còn cảnh lao động thủ công kéo dài cả ngày như trước.

Không ít trường hợp, học sinh chứng kiến một cánh đồng hiện đại, cơ giới hóa, nhưng khi viết bài lại buộc phải “làm ngơ” hiện thực ấy để tái hiện một bức tranh xưa cũ cho khớp với khuôn chấm quen thuộc. Điều này dẫn tới hệ quả, học sinh không được viết những gì mình thấy, mà viết những gì mình đoán người lớn muốn đọc. Văn học, từ chỗ là môn học nuôi dưỡng cảm xúc và tư duy, dễ trở thành môn học của sự sao chép, học thuộc và khuôn mẫu.

Một ví dụ khác rất quen thuộc là đề văn “Tả giờ ra chơi ở trường em”. Trong nhiều năm, đáp án thường gắn với hình ảnh học sinh ùa ra sân, bạn nam chơi kéo co, đá cầu, bạn nữ nhảy dây, nhóm khác ngồi đọc sách dưới gốc cây… Thế nhưng, thực tế tại không ít trường học hiện nay, đặc biệt ở bậc THCS và THPT, căn tin mới là nơi tập trung đông học sinh nhất. Các em mua đồ ăn, thức uống, trò chuyện, nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ học căng thẳng. Những trò chơi dân gian ít xuất hiện không hẳn vì học sinh không thích, mà vì điều kiện không gian, thời gian và nhịp sống học đường đã khác trước. Do đó, một bài văn tả giờ ra chơi xoay quanh hoạt động ở căn tin nếu chân thực và sinh động vẫn hoàn toàn phù hợp với tinh thần “tả những gì mình thấy, mình trải nghiệm”.

Nhiều đề văn tả hoạt động lễ hội ở địa phương cũng đang bộc lộ những bất cập. Thực tế cho thấy, ở không ít nơi,  lễ hội truyền thống không được tổ chức thường xuyên; nhiều hoạt động lại không rơi vào thời điểm học sinh thuận tiện tham gia. Không ít học sinh chưa từng trực tiếp tham dự một lễ hội truyền thống đúng nghĩa tại địa phương mình. Trong hoàn cảnh đó, yêu cầu các em tả lại một hoạt động mà các em chưa từng trải nghiệm dễ dẫn đến sự gượng ép, sao chép hoặc viết theo văn mẫu.

Từ những ví dụ trên, có thể khẳng định, người ra đề và người chấm cần hòa nhập với đời sống hiện tại, thay vì vô thức níu giữ những khuôn mẫu đã không còn phù hợp. Văn chương không phải là bảo tàng bất biến của quá khứ, mà là dòng chảy sống động của hiện thực và cảm xúc con người. Khi đề văn xa rời đời sống, học sinh buộc phải viết điều mình không thấy, không sống, không cảm và điều đó đi ngược lại mục tiêu phát triển năng lực mà giáo dục đang hướng tới.

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ khó đạt hiệu quả nếu cách ra đề và chấm bài vẫn giữ tư duy cũ. Một đề văn tốt không phải là đề có “đáp án đẹp”, mà là đề mở ra nhiều khả năng cảm nhận, cho phép học sinh được viết thật, nghĩ thật. Tôn trọng hiện thực sống của học sinh cũng chính là tôn trọng nguyên lý mà nhà lý luận, phê bình văn học Hoài Thanh từng khẳng định: “Văn chương bắt nguồn từ cuộc sống”. Khi cuộc sống đổi thay, cách dạy và học văn cũng cần đổi thay theo, để môn Ngữ văn không trở thành môn học của ký ức vay mượn, mà là môn học của trải nghiệm sống.

Giữ gìn giá trị truyền thống là cần thiết, nhưng không nên biến truyền thống thành khuôn áp đặt lên một hiện thực đã đổi thay. Khi người ra đề thực sự đồng hành cùng đời sống, khi đáp án mở rộng cho nhiều cách cảm, cách tả chân thực, thì môn Ngữ văn mới thực sự nuôi dưỡng được tâm hồn, tư duy và năng lực biểu đạt của học sinh trong thời đại mới.

Ngô Công Tấn
 Từ khóa:
đổi mớidạy vănhãy bắt đầuđề bài
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức bật cho đổi mới sáng tạo

Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) không chỉ là thước đo năng lực khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST), mà còn phản ánh chất lượng điều hành, sức bật của nền kinh tế và triển vọng phát triển bền vững của địa phương. Huế đang tập trung nâng cao chỉ số PII gắn với xây dựng hệ sinh thái ĐMST đồng bộ, hiệu quả.

Sức bật cho đổi mới sáng tạo
WCO 2026 đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng

Diễn ra từ ngày 28-30/1/2026 tại Abu Dhabi (UAE), Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tập trung vào sự thích ứng của cơ quan hải quan trong bối cảnh thương mại và chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, đặc biệt là vai trò của đổi mới sáng tạo, công nghệ trong bảo đảm an ninh, thúc đẩy thương mại.

WCO 2026 đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng
Đổi mới sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả

“Thành ủy tiếp tục xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Khi mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị vững mạnh, sức mạnh của toàn Đảng bộ thành phố sẽ được nhân lên, tạo nền tảng vững chắc để Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới”, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn khẳng định.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả
Đổi mới giáo dục, chuẩn bị nhân lực cho tương lai

Bước sang năm 2026, giáo dục Việt Nam đứng trước yêu cầu: Đổi mới không chỉ dừng ở việc cải thiện chất lượng trước mắt, mà phải hướng tới chuẩn bị nền tảng nhân lực cho tương lai dài hạn của đất nước.

Đổi mới giáo dục, chuẩn bị nhân lực cho tương lai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top