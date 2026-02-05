Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 58, ra ngày 5/2

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 58

Thể hiện quan điểm của mình, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nói: Tôi cho rằng, bảo tồn, trùng tu di sản Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu phải dựa trên ba trụ cột lớn, gồm: Quy hoạch tổng thể thích ứng khí hậu cho toàn bộ quần thể di tích; Tái thiết kế kỹ thuật trùng tu theo hướng bền vững; Thiết lập cơ chế quản trị và giám sát liên tục. Di sản không chỉ xuống cấp theo thời gian, mà còn “di chuyển”, “thở”, “giãn nở” theo độ ẩm, nhiệt độ, mưa gió. Vì vậy, Huế cần hệ thống giám sát 24/7 theo thời gian thực, từ cảm biến theo dõi độ ẩm, nứt vỡ, lún sụt, đến hệ thống cảnh báo sớm.

Đặc biệt, cần một bộ tiêu chuẩn giám sát định kỳ hàng tháng, hàng quý để không đợi đến khi sự cố xảy ra mới can thiệp. Đây là cách mà nhiều di sản lớn trên thế giới đã áp dụng, và kết quả cho thấy chi phí phòng ngừa bao giờ cũng thấp hơn rất nhiều so với chi phí khắc phục. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: bảo tồn di sản Huế không thể chỉ là sửa chỗ hỏng, vá chỗ mục, mà phải là một chiến lược dài hạn, chủ động, tích hợp giữa khoa học, quản trị và quy hoạch. Huế không chỉ là di sản của riêng Huế, mà là tài sản tinh thần của cả dân tộc. Đứng trước những biến đổi lớn của thiên nhiên, chúng ta càng phải tỉnh táo, càng phải kiên trì, càng phải đầu tư bài bản hơn.

Trong không khí xuân rạng rỡ, ngập tràn phố phường, tác giả Minh Tâm giới thiệu đến bạn đọc câu chuyện thú vị của những người trẻ qua bài viết “Giới trẻ tìm 'tọa độ' săn ảnh Tết”.

Trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế tổ chức các điểm vui xuân, đón Tết, gắn với linh vật của năm mới. Bên cạnh đó là chuỗi sự kiện văn hóa - lễ hội như “Sắc vị Kinh kỳ” ở phường Phú Xuân, lễ hội Hóa Châu ngày Tết tại phường Hóa Châu, hay Ngày hội Thuận Hóa Bính Ngọ 2026 ở phường Thuận Hóa… Khi các chợ hoa Tết ở nhiều xã, phường bắt đầu hình thành, khoác lên phố phường những gam màu rực rỡ cũng là lúc nhiều bạn trẻ xuống phố chụp ảnh hơn.

Sắc hoa hòa cùng sắc áo dài, trang phục mới của các bạn trẻ, tạo nên khung cảnh xuân tươi tắn, đầy sức sống. Nhiều bạn lên kế hoạch thuê áo dài cổ phục để chụp ảnh, góp phần tăng thêm dấu ấn định vị cho điểm đến Huế. Giữa dòng người xuôi ngược, nụ cười xen lẫn sắc hoa và những tà áo dài bay trong gió xuân khiến Huế thêm đẹp. Và, việc săn ảnh Tết của giới trẻ không chỉ đơn thuần là lưu giữ hình ảnh, đó còn là cách họ chạm vào không khí Tết theo cách riêng. Mỗi bức ảnh được chụp lại cũng là lúc nhịp sống xuân đang được ghi dấu trẻ trung, rộn ràng trên đất Cố đô.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Những người đưa “ý Đảng” đến với “lòng dân” (Lê Thọ) Hội Báo Xuân - Dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm, đạo đức và sứ mệnh của người cầm bút (Hiền An); Quà sách (Kim Oanh); Đường đến mạng lưới các thành phố sáng tạo (Phan Thanh Hải); “Gia tài” của một kỳ thủ nhí (Hàn Đăng); Điểm xuân cho phố (Hoàng Phước, Minh Châu, Bảo Phước); “Xem pháo hoa" qua thơ Vua Minh Mạng (Nguyễn Phước Hải Trung); Sắc đào trên núi Bân (Trần Nguyên); Hương Tết xưa trở lại (Bùi Ngọc Long); Người Cơ Tu giữ hồn lúa mới (Thái Bình)…

