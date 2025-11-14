Việt Nam-LHQ chia sẻ tầm nhìn đặt người dân ở trung tâm của quá trình phát triển

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)

Ngày 14/11 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc làm việc với bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng các cơ quan phát triển Liên hợp quốc để trao đổi về các nội dung liên quan đến các quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực phát triển của Việt Nam trong thời gian tới - hiện đang được thể hiện trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và lấy ý kiến nhân dân.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu phát triển chiến lược trong thời gian tới, khẳng định những kết quả đạt được nhờ những quyết tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với nhiều quyết sách cải cách mang tính chiến lược, đặc biệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạch định các nghị quyết đột phá chiến lược.

Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị trọng đại của Đại hội XIV trong việc tổng kết 40 năm Đổi mới và định hình tầm nhìn phát triển đất nước, Thứ trưởng Thường trực chia sẻ hệ thống văn kiện được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, dựa trên đánh giá khách quan về bối cảnh trong nước và quốc tế, đồng thời thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Một số định hướng lớn được xác định bao gồm tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân, thúc đẩy đột phá khoa học-công nghệ, tiếp tục tinh gọn bộ máy và xác định con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi chính sách phát triển.

Cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Liên hợp quốc trong quá trình phát triển của Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ mong các tổ chức phát triển Liên hợp quốc, các chuyên gia quốc tế phát huy tri thức, kinh nghiệm, cùng đóng góp ý kiến xây dựng cho những định hướng trên.

Chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng trong thời gian qua, Điều phối viên Thường trú Pauline Tamesis bày tỏ khâm phục trước khát vọng phát triển toàn diện và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam được xác lập trong các dự thảo văn kiện.

Đánh giá tích cực những kết quả Việt Nam đã đạt được trong trong thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), Điều phối viên Thường trú tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được những bước tiến đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

Các tổ chức phát triển Liên hợp quốc cũng đánh giá cao nhiều đóng góp của Việt Nam, cùng Liên hợp quốc và các nước giải quyết các thách thức toàn cầu, mà mới đây nhất là việc đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng; đồng thời mong muốn văn kiện Đại hội sắp tới sẽ phản ánh mạnh mẽ hơn nữa những cam kết của Việt Nam đóng góp cho việc tăng cường chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ nhiều nhận định và khuyến nghị nhằm hỗ trợ Việt Nam tối ưu hóa các cơ hội phát triển, nhất là trong xây dựng kế hoạch tài chính cho phát triển, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh các công tác văn hóa-giáo dục-y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững…, gắn với việc triển khai các chủ trương lớn về vấn đề này trong dự thảo văn kiện Đại hội.

Các cơ quan Liên hợp quốc bày tỏ tin tưởng vào tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam, nhấn mạnh rằng định hướng chiến lược và ưu tiên chính sách được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho quá trình hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh và bền vững.

Các cơ quan phát triển Liên hợp quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các cơ quan, địa phương triển khai các định hướng lớn của Đảng về phát triển đất nước thông qua các khuôn khổ, dự án hợp tác.

Đánh giá cao các đánh giá khách quan, thực chất và các gợi ý, sáng kiến hợp tác của các cơ quan Liên hợp quốc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam và Liên hợp quốc cùng chia sẻ tầm nhìn là đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển; tin tưởng những nỗ lực hợp tác, hỗ trợ và khuyến nghị xây dựng từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới./.