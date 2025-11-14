  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 14/11/2025 14:46

Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, từ ngày 12-14/11, tại Washington, D.C, Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, nỗ lực hướng tới những kết quả tích cực.

Việt Nam - Hoa Kỳ thống nhất Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằngNỗ lực kết thúc đàm phán thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sớm nhất

 Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ làm việc với Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật

Sau phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer diễn ra vào chiều ngày 10/11, sáng 12/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) để khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, tập trung trao đổi về quan hệ kinh tế - thương mại song phương, cũng như triển khai kết quả đạt được tại Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer nhằm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao đổi một số vấn đề xung quanh kết quả Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer; thống nhất một số nội dung để các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật hai bên tập trung tiếp tục giải quyết bảo đảm đạt kết quả cao nhất.

Đây được xem là bước đi tiếp theo quan trọng, đề ra định hướng cho các nhóm kỹ thuật tại vòng đàm phán lần này, thể hiện cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại ổn định, cân bằng, công bằng và phát triển bền vững.

Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer ghi nhận những bước tiến tích cực trong chính sách thương mại, cải cách thể chế và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như kết quả các vòng đàm phán vừa qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao cũng như Bộ trưởng hai nước, hướng tới sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ngay sau cuộc làm việc trên, Đoàn đàm phán hai nước đã nhanh chóng bước vào triển khai các công việc ở từng nhóm để đàm phán các nội dung theo kế hoạch đã định trước.

 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tập đoàn năng lượng GAES

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với các lãnh đạo của Tập đoàn Gulf of America Energy Sourcing LLC (GAES), một tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ, trụ sở chính tại bang Louisiana gồm: Chủ tịch Rock Bordelon, và các ông Charles Paddock, Rodrigo Garza Perez

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã làm việc với ông Joseph (Joe) Damond, Chủ tịch Toàn cầu Chính sách Thương mại Quốc tế và Khoa học tại Crowell Global Advisors (CGA). Ông từng là Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (1989-2001) và Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2000).

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của GAES, khẳng định Việt Nam khuyến khích tham gia phát triển hạ tầng và thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tại Việt Nam.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Việt NamHoa Kỳtiếp tụcvòng đàm phán kỹ thuậtHiệp định Thương mại đối ứng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng bay quốc tế

Các hãng hàng không quốc tế đang coi Việt Nam là thị trường chiến lược tại châu Á, thể hiện qua việc mở rộng mạng lưới bay, đầu tư nâng cấp đội bay - dịch vụ và triển khai ưu đãi dành riêng cho khách Việt. Những động thái này phản ánh xu hướng cạnh tranh bằng chất lượng, đồng thời củng cố vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.

Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng bay quốc tế
Hoàn thiện chính sách thúc đẩy du lịch đêm Việt Nam

Ngày 12/11, tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo sơ kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Hoàn thiện chính sách thúc đẩy du lịch đêm Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top