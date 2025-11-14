Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng bay quốc tế

Việt Nam hút đầu tư hãng bay quốc tế

Việt Nam đang trở thành điểm tựa tăng trưởng mới của các hãng hàng không quốc tế, trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu duy trì mức tăng mạnh. Các tập đoàn lớn như Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Korean Air hay Turkish Airlines… đều thể hiện bước đi rõ ràng khi đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với tầng lớp trung lưu và thượng lưu tăng nhanh, nhu cầu du lịch - thương mại mở rộng.

Emirates chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường trọng yếu bằng việc khai trương đường bay tới Đà Nẵng. Ảnh: H.K

Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2025 - 2026, Emirates chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường trọng yếu bằng việc khai trương đường bay tới Đà Nẵng, bổ sung vào mạng lưới kết nối từ Dubai. Đây là một trong bốn đường bay mới của hãng trong kỳ báo cáo, bên cạnh Siem Reap, Thâm Quyến và Hàng Châu. Với mạng lưới hoạt động phủ 153 sân bay tại 81 quốc gia, việc mở rộng sang Đà Nẵng giúp hãng tiếp cận sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Động lực đầu tư mạnh mẽ này đến từ nền tảng tài chính vượt trội. Tập đoàn Emirates ghi nhận lợi nhuận trước thuế 12,2 tỷ AED (3,3 tỷ USD) trong nửa đầu năm tài chính 2025 - 2026. Riêng hãng Emirates đạt 11,4 tỷ AED (3,1 tỷ USD), tiếp tục giữ vị thế hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất thế giới trong kỳ báo cáo. Nguồn lực này cho phép hãng mở rộng mạng bay, tăng 28 chuyến bay hàng tuần tới nhiều điểm đến trọng điểm và nâng công suất khai thác.

United Airlines cũng đánh dấu bước mở rộng quan trọng tại Việt Nam khi khai trương đường bay hằng ngày kết nối TP Hồ Chí Minh và Mỹ qua Hồng Kông từ ngày 26/10/2025. Với đường bay này, United trở thành hãng hàng không Mỹ duy nhất khai thác chuyến bay đến và đi từ TP Hồ Chí Minh. Chuyến bay được vận hành bằng máy bay Boeing 787-9 với 257 ghế, trong đó có 48 ghế thương gia United PolarisSM và 21 ghế United Premium PlusSM. Hành khách có thể nối chuyến thuận tiện tới Los Angeles hoặc San Francisco, tiếp tục kết nối tới 75 điểm đến khác tại Mỹ.

Theo United Airlines, đến cuối năm 2025 hãng sẽ khai thác các chuyến bay từ 32 thành phố khu vực Thái Bình Dương, gấp bốn lần so với bất kỳ hãng hàng không Mỹ nào khác. Việc mở đường bay TP Hồ Chí Minh giúp củng cố mạng lưới khai thác của United tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời gia tăng lựa chọn cho hành khách Việt có nhu cầu đi Mỹ.

Cùng xu hướng mở rộng, Turkish Airlines tăng cường hiện diện tại Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS). Từ tháng 10/2025, TCS đảm nhiệm toàn bộ dịch vụ hàng hóa của Turkish Airlines bằng công nghệ tự động hóa đạt chuẩn quốc tế, giúp nâng hiệu suất vận hành. Đây là bước đệm cho giai đoạn các sân bay mới như Long Thành đi vào hoạt động.

Điểm chung trong chiến lược của các hãng quốc tế là chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng. Thay vì chỉ tăng tần suất, các hãng đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ để thu hút nhóm khách hàng giá trị cao, vốn đang tăng nhanh tại Việt Nam. Tầng lớp trung lưu tăng trưởng kéo theo nhu cầu trải nghiệm hạng ghế cao cấp và dịch vụ cá nhân hóa.

Không chỉ phát triển mạng bay, các hãng còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách Việt. Singapore Airlines tích hợp ưu đãi hoàn tiền 20% (tối đa 3 triệu đồng) khi thanh toán vé bằng thẻ VPBank cho hóa đơn từ 10 triệu đồng. Hãng cũng kết nối dịch vụ thuê xe và ẩm thực để tạo trải nghiệm trọn vẹn trước, trong và sau chuyến bay. Cách làm này cho thấy các hãng không xem Việt Nam là thị trường quá cảnh đơn thuần mà là thị trường cần chiến lược riêng.

Sự quan tâm đặc biệt của các hãng phản ánh thực tế Việt Nam đang nâng vị thế trên bản đồ hàng không châu Á, trở thành điểm trung chuyển quan trọng về du lịch, thương mại và logistics. Điều này cũng tạo áp lực cạnh tranh mới cho thị trường nội địa, buộc các doanh nghiệp Việt phải nâng chuẩn dịch vụ.

Cuộc đua nâng cấp dịch vụ giữ chân khách Việt

Song song với mở rộng mạng lưới, các hãng quốc tế bước vào cuộc đua đầu tư lớn vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam. Việc nâng cấp diễn ra trên hai trục rõ ràng: Phần cứng (đội bay - cabin) và phần mềm dịch vụ.

Emirates là hãng triển khai đầu tư mạnh nhất. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm tài chính 2025 - 2026, hãng tiếp nhận 5 máy bay Airbus A350 mới và tân trang 23 máy bay (6 máy bay A380 và 17 máy bay Boeing 777) với tổng giá trị 5 tỷ USD. Việc đồng nhất chất lượng cabin giúp hành khách Việt trải nghiệm sản phẩm mới của hãng trên các dòng máy bay khác nhau. Hiện Emirates đã phục vụ hạng phổ thông đặc biệt giữa Dubai - 61 thành phố, mang lại lựa chọn cao cấp cho khách Việt muốn nâng trải nghiệm nhưng không cần chi phí hạng thương gia.

Singapore Airlines triển khai nâng cấp toàn diện cho 41 máy bay Airbus A350-900 trị giá 1,1 tỷ SGD (835 triệu USD). Hạng nhất, thương gia và phổ thông đặc biệt của các máy bay A350-900ULR sẽ được đổi mới từ 2026 và hoàn tất vào 2030. Điều này đặc biệt quan trọng với khách Việt bay Mỹ hoặc châu Âu qua Singapore - nhóm khách sẵn sàng chi tiêu cao.

Ở mảng dịch vụ mềm, Qatar Airways mang đến cơ chế linh hoạt về nâng hạng vé, bao gồm tư vấn 24/7, nâng hạng khẩn cấp sát giờ bay và hỗ trợ thanh toán qua người thân tại Việt Nam cho khách đang ở nước ngoài. Các dịch vụ hậu mãi như đổi vé, hành lý, suất ăn đặc biệt, hỗ trợ y tế hoặc xe lăn giúp hãng tạo lợi thế với nhóm khách doanh nhân và khách cao tuổi.

Các chương trình khách hàng thân thiết của Korean Air và Singapore Airlines tiếp tục giữ vai trò thu hút khách Việt thường xuyên bay quốc tế. Cả hai hãng áp dụng chính sách nâng hạng bằng dặm với quy định rõ ràng, giữ giá trị và tính độc quyền của hạng ghế cao cấp.

Ở mảng vận hành, Turkish Airlines hợp tác với TCS để ứng dụng tự động hóa trong xử lý hàng hóa theo chuẩn IATA. Quy trình mặt đất thông suốt giúp giảm chậm chuyến, một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến trải nghiệm khách quốc tế.

Bên cạnh đó, yếu tố phát triển bền vững cũng là điểm cộng trong chiến lược của các hãng. Emirates sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại 37 sân bay và gia nhập Liên minh Hàng không Tuần hoàn (ACC). Đây là xu hướng phù hợp với nhóm khách trẻ quan tâm đến sản phẩm thân thiện môi trường.

Triển vọng sắp tới cho thấy, thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục được các hãng quốc tế ưu tiên. Cuộc đua nâng cấp cabin, linh hoạt dịch vụ và tích hợp tiện ích địa phương sẽ định hình chuẩn mới cho trải nghiệm bay của người Việt. Với đà phát triển du lịch và hạ tầng, Việt Nam đang tiến gần vị thế một thị trường hàng không hàng đầu trong khu vực.