Vận dụng hiệu quả kỹ năng được bồi dưỡng vào thực hiện sản phẩm truyền hình

Các học viên thực hành quay sản phẩm tại hiện trường.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ 13 - 15/10, dành cho 45 hội viên thuộc Hội Nhà báo thành phố Huế và Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

Tại khóa bồi dưỡng, Thạc sĩ - Đạo diễn Dương Huy đã chia sẻ nhiều nội dung, gồm: Tư duy kể chuyện và nghệ thuật quay phim báo chí; tư duy đạo diễn và tổ chức sản xuất; dựng phim, cấu trúc câu chuyện và hoàn thiện tác phẩm. Khóa bồi dưỡng kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp bổ sung kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho những người sản xuất các chương trình truyền hình, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim.

Thông qua khóa bồi dưỡng, học viên nắm vững bản chất của việc kể chuyện bằng hình ảnh và sự khác biệt giữa đưa tin bằng hình ảnh với kể một câu chuyện báo chí bằng ngôn ngữ điện ảnh; cách phát triển một ý tưởng thành đề cương tác phẩm, xác định nhân vật, vấn đề, không gian, thời gian và tuyến câu chuyện.

Trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Các học viên cũng nắm được những nguyên tắc cơ bản của nghiệp vụ quay phim báo chí, bao gồm bố cục, cỡ cảnh, góc máy, chuyển động máy, ánh sáng và tính liên tục của hình ảnh...

Từ những kiến thức và kỹ năng được bồi dưỡng, ban tổ chức mong muốn sau khóa học, các phóng viên, biên tập viên, quay phim tiếp tục nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền hình.