Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất ảnh báo chí "3 trong 1"

Giảng viên, nhà báo Trần Duy Linh (Báo Nhân Dân) truyền đạt kỹ năng sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng.

Diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/8, gần 50 phóng viên, biên tập viên đến từ Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Huế, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghe truyền đạt một số nội dung: tổng quan về ảnh báo chí, xu hướng phát triển và vai trò của ảnh báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số; đặc điểm ảnh báo chí trên từng nền tảng; đặc thù về ảnh báo chí tại các cơ quan hiện nay; vai trò của từng vị trí trong quy trình sản xuất ảnh báo chí; nguyên tắc đạo đức và tính trung thực của ảnh báo chí: ranh giới xử lý hậu kỳ đối với ảnh thời sự…

Các học viên cũng tham gia thực hành quy trình chụp một lần dùng nhiều nền tảng; hướng dẫn kỹ thuật chụp đa tỷ lệ; kỹ thuật chụp ảnh bằng điện thoại, thiết kế cấu trúc nội dung, kết hợp ảnh báo chí với dữ liệu khác để xuất bản trên các nền tảng; hướng dẫn kỹ năng quản lý dữ liệu, quy trình phối hợp và tình huống thực tế; thực hành tác nghiệp tại một sự kiện theo thời gian quy định; phối hợp nhóm để xuất bản sản phẩm trên đa nền tảng...

“Mục tiêu khóa học nhằm trang bị kiến thức, tư duy và phương pháp sản xuất ảnh báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; giúp học viên hiểu được đặc điểm, yêu cầu riêng của ảnh báo chí trên 3 nhóm nền tảng báo in - báo điện tử - mạng xã hội; vai trò, trách nhiệm của từng vị trí công tác (chụp - biên tập - viết) trong quy trình sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng. Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao kỹ năng sản xuất ảnh báo chí tại các cơ quan”, bà Nguyễn Thị Hải Vân – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hay.