  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 20/08/2026 15:52

Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất ảnh báo chí "3 trong 1"

HNN.VN - Khóa tập huấn "Sản xuất ảnh báo chí: Từ hiện trường đến xuất bản đa nền tảng" khai mạc ngày 20/8 tại Khánh Hòa. Hoạt động do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Tập huấn Luật Báo chí 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hànhBáo và Phát thanh, Truyền hình Huế tập huấn chuyển đổi số báo chí

 Giảng viên, nhà báo Trần Duy Linh (Báo Nhân Dân) truyền đạt kỹ năng sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng.

Diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/8, gần 50 phóng viên, biên tập viên đến từ Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Huế, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghe truyền đạt một số nội dung: tổng quan về ảnh báo chí, xu hướng phát triển và vai trò của ảnh báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số; đặc điểm ảnh báo chí trên từng nền tảng; đặc thù về ảnh báo chí tại các cơ quan hiện nay; vai trò của từng vị trí trong quy trình sản xuất ảnh báo chí; nguyên tắc đạo đức và tính trung thực của ảnh báo chí: ranh giới xử lý hậu kỳ đối với ảnh thời sự…

Các học viên cũng tham gia thực hành quy trình chụp một lần dùng nhiều nền tảng; hướng dẫn kỹ thuật chụp đa tỷ lệ; kỹ thuật chụp ảnh bằng điện thoại, thiết kế cấu trúc nội dung, kết hợp ảnh báo chí với dữ liệu khác để xuất bản trên các nền tảng; hướng dẫn kỹ năng quản lý dữ liệu, quy trình phối hợp và tình huống thực tế; thực hành tác nghiệp tại một sự kiện theo thời gian quy định; phối hợp nhóm để xuất bản sản phẩm trên đa nền tảng...

“Mục tiêu khóa học nhằm trang bị kiến thức, tư duy và phương pháp sản xuất ảnh báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; giúp học viên hiểu được đặc điểm, yêu cầu riêng của ảnh báo chí trên 3 nhóm nền tảng báo in - báo điện tử - mạng xã hội; vai trò, trách nhiệm của từng vị trí công tác (chụp - biên tập - viết) trong quy trình sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng. Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao kỹ năng sản xuất ảnh báo chí tại các cơ quan”, bà Nguyễn Thị Hải Vân – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hay.

NGUYÊN NHÂN
 Từ khóa:
ảnh báo chítập huấnkhánh hòathành phố huếtập huấn ảnh báo chíphóng viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản

Sáng 20/8, Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản, chính sách về dân số và phát triển trong tình hình mới; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2026 với sự tham gia của các thành viên ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở tại các nhà máy, xã, phường và trường học trên địa bàn thành phố.

Tập huấn chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chiều 19/8, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026.

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tập huấn vận hành trường nội trú liên cấp trước năm học mới

Ngày 18/8, tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4, chuẩn bị các điều kiện đưa mô hình trường mới vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần bảo đảm trường vận hành đồng bộ, an toàn ngay từ khi đón học sinh.

Tập huấn vận hành trường nội trú liên cấp trước năm học mới
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND hai cấp

Sáng 18/8, Thường trực HĐND thành phố Huế phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND hai cấp
Trang bị nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 17 đến 19/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực tài chính, KHCN, ĐMST, và CĐS trên địa bàn thành phố Huế.

Trang bị nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top