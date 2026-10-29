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ClockThứ Năm, 29/10/2026 14:29

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ công đoàn

HNN.VN - Ngày 29/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông Công đoàn năm 2026, với sự tham gia của cán bộ công đoàn các phường, công đoàn cơ sở doanh nghiệp và các bộ phận chuyên môn thuộc LĐLĐ thành phố.

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Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố nhấn mạnh, công tác truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin về các hoạt động, phong trào mà còn là kênh phổ biến chính sách, pháp luật, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc đổi mới cách thức truyền tải thông tin, nâng cao chất lượng hình ảnh và nội dung trên các nền tảng mạng xã hội là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ cán bộ công đoàn.
Báo cáo viên trao đổi kỹ năng viết tin, bài truyền thông với các học viên tại lớp tập huấn. 

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đến từ Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Báo Thanh Niên hướng dẫn hai chuyên đề về kỹ năng viết tin, bài truyền thông Công đoàn và ứng dụng AI hỗ trợ xây dựng nội dung; kỹ năng chụp ảnh, ghi hình cơ bản và đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Các học viên được trao đổi về cách phát hiện đề tài từ hoạt động thực tế, lựa chọn góc tiếp cận, đặt tiêu đề, viết tin ngắn, biên tập bài phản ánh; đồng thời tìm hiểu cách sử dụng AI trong lên kế hoạch và xây dựng nội dung phù hợp với từng nền tảng. Việc kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ quy định về bản quyền cũng được các báo cáo viên lưu ý trong quá trình thực hành.

LĐLĐ thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở quan tâm xây dựng, duy trì trang Fanpage của đơn vị; chủ động cập nhật hoạt động, giới thiệu những mô hình hay, gương đoàn viên tiêu biểu và các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Qua đó, từng bước nâng cao tính kịp thời, thiết thực của công tác truyền thông công đoàn trên địa bàn thành phố.                     

Diệu Hiền
 Từ khóa:
công đoàntập huấntruyền thôngAI
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