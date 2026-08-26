Đổi mới phải bắt đầu từ bên trong ngành giáo dục

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại điểm cầu UBND TP. Huế

Dự tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn.

Tại điểm cầu UBND TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Với sự quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nỗ lực của học sinh, toàn ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Quy mô và cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng. Các chính sách miễn học phí, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú, học bổng, tín dụng được triển khai. Các địa phương tập trung đầu tư mạng lưới trường, lớp, tuyển dụng giáo viên và đổi mới tuyển sinh đầu cấp.

Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố, với trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường STEM, ngoại ngữ, năng lực số, hướng nghiệp và phân luồng. Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được triển khai quyết liệt, với chiến dịch “100 ngày đêm”, huy động nguồn lực hoàn thành các trường khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026. Chuyển đổi số trong giáo dục chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác dữ liệu và cung cấp dịch vụ thực chất.

Đến ngày 20/8/2026, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học; cả nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tương ứng giảm 50,5%. Việc sắp xếp đồng thời tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ; dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Từ đó, số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên, tương đương với số biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng và gần bằng số giáo viên đang hợp đồng.

Học sinh TP. Huế tựu trường

Năm học 2026-2027, với chủ đề “Đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”, toàn ngành tập trung đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục; xây dựng các bộ chỉ số phát triển giáo dục quốc gia, địa phương và giáo dục đại học, gắn mục tiêu với trách nhiệm, thời gian và kết quả đầu ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất. Ngành ưu tiên ngân sách, đầu tư công cho giáo viên, phòng học, thiết bị, trường nội trú biên giới, hạ tầng số và phòng thí nghiệm; đồng thời sửa đổi định mức giáo viên, điều động giáo viên giữa các địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Ngành Giáo dục cũng đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, kỷ cương và an toàn trường học; nâng chất lượng giờ học, tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, nghệ thuật và thể chất; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất với các báo cáo, ý kiến tại hội nghị; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực của toàn ngành giáo dục, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả; từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, lớp học, người thầy và người học.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất, đưa các chính sách mới về giáo dục vào cuộc sống; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực. Hiệu quả phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng cho rằng, đổi mới phải bắt đầu từ bên trong ngành giáo dục, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, “thầy ra thầy - trò ra trò”. Giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước phục vụ đổi mới mô hình phát triển của đất nước.