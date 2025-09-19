  • Huế ngày nay Online
Công an TP. Huế hợp tác GTEL cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

HNN.VN - Ngày 19/9, Công an TP. Huế cho biết đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố với Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu (GTEL).

Đại diện Công an TP. Huế và GTEL ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính 

Theo nội dung thỏa thuận, Công an TP. Huế sẽ phối hợp với GTEL để triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính qua đường bưu chính. Đặc biệt, dịch vụ sẽ hỗ trợ phát trả giấy tờ bị tạm giữ đến đúng địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, thay vì phải trực tiếp đến trụ sở công an để nhận lại.

Việc áp dụng dịch vụ bưu chính trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn giảm tải áp lực cho các cơ quan hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực Công an, đưa các dịch vụ công đến gần hơn với người dân.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác với GTEL là bước tiến trong việc đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân. Dịch vụ bưu chính công ích còn thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm của cơ quan công an trong phục vụ người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tăng cao. Việc triển khai dịch vụ phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo quy trình nghiệp vụ chặt chẽ và hiệu quả.

Về phía GTEL, Thượng tá Đặng Ngọc Tín, Phó Tổng Giám đốc Công ty GTEL cam kết công ty sẽ đầu tư về công nghệ, nhân sự và quy trình vận hành để đảm bảo dịch vụ diễn ra suôn sẻ, an toàn và nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ hành chính công.

MINH NGUYÊN
