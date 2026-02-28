Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử

Đơn vị bầu cử số 4 có 4 ứng cử viên gồm: ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Lê Thị Nguyên Chinh, giáo viên Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng; bà Trần Thị Phượng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vinh Lộc, TP. Huế.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH; khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò đại biểu của nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Dù ở cương vị nào, các ứng cử viên cũng cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người ĐBQH; tham dự nghiêm túc các kỳ họp; tích cực tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Công tác tiếp công dân, theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị sẽ được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, phục vụ .

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, các ứng cử viên nhấn mạnh việc tổ chức thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương; tăng cường quản lý các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo tồn di sản văn hóa Huế gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; phát triển du lịch xanh; bảo vệ bản quyền và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; phòng, chống tội phạm công nghệ cao; góp phần xây dựng TP. Huế văn minh, hiện đại, hạnh phúc và thân thiện.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe nhằm hoàn thiện chương trình hành động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được phản ánh đầy đủ, kịp thời; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước và địa phương ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Cùng ngày, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4, TP. Huế đã tiếp xúc cử tri tại các xã Hưng Lộc, Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.