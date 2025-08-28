Khơi dậy khát vọng, phát huy bản sắc văn hóa, tạo đột phá cho thành phố trực thuộc Trung ương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi làm việc

Những ý kiến tâm huyết, giàu tính gợi mở không chỉ định hướng chiến lược mà còn khơi dậy khát vọng phát triển, đặt nền móng để Huế bứt phá trong giai đoạn mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Phát triển phải gắn với bảo tồn

Mọi mục tiêu, dù lớn lao đến đâu, nếu không được lượng hóa và tính toán kỹ càng thì khó đi vào thực tế. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, Huế cần xác định rõ những việc ưu tiên, tránh dàn trải, để nguồn lực thực sự phát huy hiệu quả.

Việc rà soát lại toàn bộ hệ thống quy hoạch mang tính sống còn. Quy hoạch không chỉ là tầm nhìn dài hạn mà phải chi tiết, khả thi, tạo nền tảng vững chắc cho mọi lĩnh vực phát triển. Một đô thị di sản như Huế càng cần phải có quy hoạch kỹ lưỡng, nếu không sẽ dễ bị phá vỡ cảnh quan, làm mất đi bản sắc vốn có.

Có bốn vấn đề quan trọng mà Huế cần làm nổi bật hơn nữa: Giá trị văn hóa Cố đô gắn liền với từng không gian; xây dựng Huế thành trung tâm y tế chất lượng cao, trong đó Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, xứng tầm là địa chỉ điều trị hàng đầu khu vực miền Trung; phát triển giáo dục - đào tạo gắn với khoa học và công nghệ, kế thừa truyền thống hiếu học và tinh thần cầu thị của người dân xứ Huế; quản trị rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất là khi triển khai các công trình, dự án quy mô lớn.

Phát triển phải đi cùng với bảo tồn, bởi văn hóa là gốc lõi, là tài sản vô giá của Huế. Nếu không tính đến yếu tố này, sự phát triển sẽ thiếu bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Khơi dậy niềm tự hào người dân Cố đô

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ ấn tượng mạnh với chủ đề đại hội, coi ba yếu tố “xanh, thông minh, bản sắc” là thông điệp sâu sắc. Phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy kinh tế số, khơi dậy công nghiệp văn hóa và giữ gìn bản sắc riêng chính là dấu ấn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là cách để Huế vừa hòa nhập với xu thế, vừa khẳng định vị thế của một đô thị văn hóa đặc biệt.

Về chương trình trọng điểm trong thời gian tới cần phát động những phong trào sâu rộng để khơi dậy niềm tự hào người Cố đô. Khẩu hiệu này không chỉ dừng ở tính biểu tượng mà phải trở thành động lực thôi thúc người dân chung sức, đồng lòng, cùng nhau đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sức bật của Huế không chỉ phụ thuộc vào ngân sách hay nguồn lực bên ngoài, mà nằm trong chính tư tưởng đổi mới và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Khi khát vọng được khơi dậy, sức mạnh nội sinh sẽ trở thành động lực quan trọng nhất.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Tìm đột phá từ văn hóa và di sản

Huế có rất nhiều tiềm năng phát triển, nhưng chính yếu tố gắn bó chặt chẽ với văn hóa và di sản lại khiến quá trình phát triển trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, Huế cần xác định rõ các mũi nhọn dựa trên nông nghiệp, công nghiệp và du lịch - dịch vụ, song mọi định hướng phải xoay quanh mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, giữa bảo vệ môi trường với thu hút đầu tư, giữa nâng cao thu nhập của người dân với gìn giữ không gian sống trong lành. Chỉ khi những bài toán này được giải quyết, Huế mới phát triển bền vững.

Về chương trình hành động, Huế cần đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc theo hướng khẩn trương, sâu sát và trách nhiệm. Báo cáo chính trị cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa phản ánh đúng thực tiễn, vừa định hướng rõ đột phá, gắn liền với giữ gìn bản sắc. “Huế phải tìm ra con đường riêng, để vừa hiện đại vừa giữ được hồn cốt. Đó chính là chìa khóa phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên: Xây dựng thương hiệu mạnh cho Huế

Huế cần tô đậm và làm rõ hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống để xây dựng thương hiệu. Nếu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm chính trị, kinh tế lớn của cả nước, thì Huế phải định vị mình là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, mang dấu ấn riêng.

Xuất phát từ sứ mệnh của một thành phố trực thuộc Trung ương, Huế phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, đổi mới cách làm để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Kết nối giao thông của Huế thuận lợi chính là điều kiện để Huế phát triển, bởi chỉ khi hạ tầng kết nối được mở rộng, các giá trị văn hóa, di sản, du lịch mới có cơ hội lan tỏa.

Vào nhiệm kỳ mới, Huế cũng cần tập trung phát triển kinh tế biển, dịch vụ mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách. Đồng thời, Huế cần xây dựng thương hiệu văn hóa - nghệ thuật đặc trưng, coi đó là lợi thế khác biệt để cạnh tranh và hội nhập. Mỗi không gian văn hóa, mỗi loại hình nghệ thuật truyền thống của Huế nếu được chăm chút đúng mức sẽ trở thành điểm nhấn mạnh mẽ, làm nên khí thế và bản sắc riêng.

Bước vào kỷ nguyên với, Huế phải tạo khí thế mới, để mỗi người dân tự hào về quê hương, mỗi du khách khi đến đều ghi nhớ. Thương hiệu Huế càng mạnh, sức hút càng lớn, đó là con đường để Huế khẳng định vị thế của mình trong tiến trình phát triển đất nước.