Từ học tập đến thực hành - Bước chuyển mới trong làm theo Bác

Học và thực hành theo Bác phải thể hiện trong nền hành chính gần dân, trọng dân (Trong ảnh: Công an phường Phong Phú hỗ trợ học sinh làm căn cước công dân). Ảnh: Quang Thông

Chỉ thị đánh giá, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố niềm tin của Nhân dân. Nhưng Bộ Chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Ở một số nơi, việc học tập và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa chú trọng đúng mức việc thực hành, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh; chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động.

Chính từ nhận diện ấy, tinh thần nổi bật nhất của Chỉ thị 07 là yêu cầu chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân. Hai chữ “thực hành” vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Học Bác không dừng ở nghiên cứu chuyên đề, sinh hoạt chính trị hay những bản đăng ký làm theo, mà phải được thể hiện bằng hành động, bằng chất lượng công việc, bằng khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đáng chú ý, Chỉ thị đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm của quá trình đánh giá. Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; thực hiện quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng. Đặc biệt, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp được xác định là thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác.

Một nội dung nổi bật khác là gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi. Chỉ thị nhấn mạnh bản lĩnh và tư duy đổi mới: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển.

Chỉ thị cũng nâng trách nhiệm nêu gương lên yêu cầu cao hơn, coi nêu gương là phương thức lãnh đạo quan trọng, trước hết từ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và người đứng đầu. Trách nhiệm ấy được cụ thể hóa qua ba nhóm nội dung: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân.

Một điểm mới rất đáng chú ý là Chỉ thị gắn thực hành theo Bác với nhiệm vụ phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Học Bác phải khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; tạo động lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây chính là cách đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào dòng chảy của thực tiễn phát triển đất nước.

Chỉ thị 07 đồng thời yêu cầu đổi mới tuyên truyền, giáo dục, ứng dụng mạnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng dữ liệu, học liệu số về học tập, thực hành theo Bác. Nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp từng đối tượng, địa bàn. Cùng với đó là tăng cường lực lượng cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.

Đặc biệt, Chỉ thị yêu cầu chuyển mạnh kiểm tra, giám sát từ xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mức độ hài lòng của Nhân dân và chuyển biến thực tế trong đạo đức công vụ. Kết quả thực hiện phải được công khai; phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và kiên quyết khắc phục bệnh hình thức.

Có thể khái quát tinh thần Chỉ thị 07 bằng ba chuyển đổi lớn: từ học tập sang thực hành; từ đánh giá quá trình sang đo lường kết quả; từ yêu cầu chung về đạo đức sang trách nhiệm cụ thể của cán bộ, nhất là người đứng đầu, trước Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới, đó chính là cách thiết thực nhất để tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh hiện diện trong đời sống: không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động; không chỉ bằng cam kết, mà bằng hiệu quả; không chỉ bằng những điển hình được biểu dương, mà bằng sự chuyển biến hằng ngày của cả hệ thống.

Với Huế - thành phố trực thuộc Trung ương đang đứng trước yêu cầu tạo những bước phát triển mới, tinh thần ấy càng có ý nghĩa. Học và thực hành theo Bác phải thể hiện trong nền hành chính gần dân, trọng dân; trong đội ngũ cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm; trong khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Khi sự hài lòng của Nhân dân trở thành thước đo, “làm theo Bác” chính là làm tốt hơn công việc mỗi ngày vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống của người dân.