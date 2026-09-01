Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Huế.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở với tổng số trên 35 nghìn điểm cầu và hơn 3,7 triệu đại biểu tham dự. Tại TP. Huế, hội nghị được kết nối đến 353 điểm cầu, với hơn 18.600 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế còn có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; đồng chí Lê Trường Lưu, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí UVTV Thành ủy, Thành uỷ viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại điểm cầu UBND thành phố, tham dự có lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố, văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, cùng cán bộ công chức, viên chức các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt 6 chuyên đề trọng tâm, gồm: Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày huyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị không chỉ để quán triệt, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống bằng những chuyển biến cụ thể. Mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương và cán bộ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả.

Trên tinh thần đó, đồng chí Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 yêu cầu trọng tâm. Trước hết, thống nhất nhận thức, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới và quan điểm chỉ đạo của từng văn kiện; rà soát, tích hợp vào chương trình hành động, xác định rõ mục tiêu, đầu mối, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền gắn với nguồn lực và quản trị rủi ro; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. Đối với những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cần mạnh dạn thí điểm có kiểm soát; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vụ lợi, né tránh, trì hoãn, cản trở đổi mới.

Đồng chí yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, lựa chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường xuống cơ sở, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, giải quyết công việc đến cùng.

Đồng thời, tổ chức lại không gian, nguồn lực phát triển theo hướng liên kết vùng, phát huy lợi thế, tránh tư duy cục bộ; đổi mới công tác tư tưởng, truyền thông chính sách theo hướng chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Mọi chủ trương phải được giải thích kịp thời, lắng nghe phản hồi và kiểm chứng bằng kết quả thực tế. Cuối cùng, lấy sự chuyển biến trong đời sống và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị của nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, siết chặt kỷ cương, phát huy trách nhiệm nêu gương, quản trị thông suốt và tạo động lực phát triển. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, người đứng đầu phải xác định rõ nhiệm vụ, giao đúng người, đủ thẩm quyền, nguồn lực, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm. Chủ trương chỉ có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả, kiểm chứng bằng kết quả, làm cho đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn.