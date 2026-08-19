Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nhìn ra thế giới, mỗi quốc gia thành công đều hình thành cho mình một hệ giá trị. Có dân tộc lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng, có quốc gia xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch và liêm chính, có nơi coi sáng tạo là động lực phát triển.

Những giá trị ấy không chỉ tạo nên bản sắc mà còn trở thành "phần mềm" vận hành xã hội, giúp các quốc gia phát triển bền vững qua nhiều thế hệ. Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới cũng cần một hệ giá trị như vậy.

Hệ giá trị ấy được kết tinh từ truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển và nâng lên thành một hệ tư tưởng về con người, về đạo đức, về phương pháp hành động và về khát vọng phát triển dân tộc.

Ngày 13/7/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Điểm mới của Chỉ thị là thay đổi cách tiếp cận. Nếu trước đây trọng tâm là học tập và làm theo thì nay mục tiêu là để những giá trị của Hồ Chí Minh được thể hiện trong từng quyết định, từng việc làm và từng kết quả phục vụ Nhân dân.

Đó là sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo. Nhưng một hệ giá trị chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành phẩm chất của con người. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của Chỉ thị số 07-CT/TW. Chỉ thị số 07-CT/TW vừa tiếp nối Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa thể hiện bước chuyển từ học tập sang thực hành, từ coi trọng quá trình sang coi trọng sự chuyển hóa trong hành động.

10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực. Hàng nghìn mô hình hay, hàng chục nghìn việc làm tốt và rất nhiều tấm gương bình dị đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy ở một số nơi vẫn còn khoảng cách giữa học tập và thực hành. Bởi vậy, thực hành không phải là làm thêm một việc ngoài công việc hằng ngày, mà là làm tốt hơn chính công việc ấy.

Mỗi quyết định đúng đắn hơn, mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi việc khó được tháo gỡ kịp thời hơn, mỗi hành động tận tụy vì nhân dân hơn đều là biểu hiện cụ thể của việc học và làm theo Bác.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đội ngũ cán bộ, đảng viên thì vẫn chưa phản ánh đầy đủ ý nghĩa của Chỉ thị số 07-CT/TW. Bởi những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời vun đắp chưa bao giờ chỉ dành cho một bộ phận của xã hội. Trong cuộc sống hôm nay vẫn có biết bao con người bình dị đang âm thầm gìn giữ những giá trị ấy.

Đó là người nông dân giữ chữ tín với từng sản phẩm mình làm ra; người công nhân tận tụy với công việc; người thầy giáo luôn hết lòng vì học trò; người bác sĩ coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình; người chiến sĩ ngày đêm gìn giữ biên cương Tổ quốc và còn rất nhiều con người bình dị vẫn lặng lẽ làm điều tốt mỗi ngày. Có thể nhiều người trong số họ chưa từng nghĩ mình đang "học tập và làm theo Bác".

Họ chỉ sống theo điều mà lương tâm, trách nhiệm và tình yêu con người mách bảo. Điều mà tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 07-CT/TW hướng tới không phải là tạo ra những giá trị mới, mà là khơi dậy, soi sáng và kết nối những mạch nguồn tốt đẹp ấy để chúng lan tỏa mạnh mẽ hơn, từ những việc làm đẹp của từng cá nhân hình thành chuẩn mực chung của cộng đồng, trở thành văn hóa của xã hội và kết tinh thành sức mạnh của quốc gia.

Đó là quá trình chuyển hóa từ giá trị thành nhân cách, từ nhân cách thành văn hóa và từ văn hóa thành động lực phát triển. Trong quá trình ấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt.

Muốn những giá trị tốt đẹp lan tỏa thì trước hết người cán bộ, đảng viên phải là người thực hành những giá trị ấy. Muốn xã hội thay đổi thì người đứng đầu phải thay đổi trước. Muốn tạo dựng niềm tin thì trước hết phải tạo dựng được niềm tin bằng hành động.

Thành công của Chỉ thị sẽ không được đo bằng số hội nghị, số kế hoạch hay số bản cam kết được ban hành, mà bằng sự chuyển biến của con người.

Khi mỗi cán bộ làm việc trách nhiệm hơn, mỗi công dân sống nhân ái hơn, mỗi người Việt Nam coi cống hiến là một phần giá trị của bản thân, thì tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh sẽ không còn chỉ là nội dung để học tập, mà trở thành sức mạnh tinh thần của dân tộc.

Đến một ngày, khi những giá trị ấy được tiếp nối từ gia đình đến nhà trường, từ cơ quan đến cộng đồng, từ thế hệ này sang thế hệ khác; khi mỗi cá nhân làm điều đúng không phải vì một cuộc vận động mà vì đó là điều cần phải làm, thì lúc ấy việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành sứ mệnh lớn nhất của mình.

Đó là góp phần hình thành con người Việt Nam của kỷ nguyên mới - những con người có nhân cách, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến và biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân.

Và khi hàng triệu con người cùng sống và hành động bằng những giá trị ấy, đó sẽ là nguồn lực nội sinh bền vững nhất để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển vào năm 2030, năm 2045 và những chặng đường tiếp theo.

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