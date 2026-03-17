Từ 21/5, khai báo lưu trú, tạm trú cho người Việt Nam và người nước ngoài trên một trang web chung

Hướng dẫn và các tính năng của hệ thống - Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội

Thông tin này được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội cho biết ngày 9/5.

Bộ Công an lưu ý, từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới; không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố gồm: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc TP. Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới thì cần thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống đang triển khai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam tại 3 phường thuộc thành phố Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà và tỉnh An Giang.

Về tính năng nổi bật của hệ thống, hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như: Hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến; quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ; hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú/thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng…