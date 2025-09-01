Kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9

Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến; đại diện các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu; đại diện các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị Nước Nga Thống Nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các vị Đại sứ, Đại biện, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước.

Ảnh: TTXVN

Sau phần Lễ của Nhà nước (gồm nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng và lễ Chào cờ) và Diễn văn kỷ niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra với sự tham gia của 6 lực lượng với hơn 30 nghìn người.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa-Thể thao.

Mở đầu chương trình diễu binh, diễu hành là màn không quân bay chào mừng, tiếp đến là phần diễu binh, diễu hành của các khối theo thứ tự: diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, các khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia), rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Qua sóng truyền hình, người dân cả nước cũng sẽ lần đầu tiên được chứng kiến diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Phần cuối là chương trình nghệ thuật quy tụ 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc.

Sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của đông đảo nhân dân và du khách, thành phố Hà Nội đã lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Thành phố cũng huy động hơn 130 màn hình LED hiện có tại các điểm công cộng, trường học, cơ quan, sân vận động cùng các màn hình xã hội hóa để phát sóng, phục vụ công tác tuyên truyền và cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng dịp lễ lớn.

Các cụm rạp chiếu phim cũng tổ chức buổi phát sóng trực tiếp tại rạp toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.