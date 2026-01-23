Họp báo quốc tế về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo

Cùng chủ trì họp báo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Đoàn kết, khát vọng và định hướng chiến lược dài hạn

Mở đầu họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đã đồng hành, đưa tin kịp thời, sinh động về Đại hội XIV. Tổng Bí thư cảm ơn các cơ quan báo chí đã giúp Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế theo dõi đầy đủ diễn biến, tinh thần và thành công của Đại hội.

Thông tin về kết quả và định hướng lớn của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đại hội lần này là Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Những “từ khóa” xuyên suốt của Đại hội được Tổng Bí thư khái quát gồm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc… Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Buổi họp báo được tổ chức sau khi kết thúc phiên bế mạc Đại hội

Đại hội XIV thống nhất cao về nội dung các văn kiện, đồng thời đạt sự đồng thuận, tập trung rất cao trong công tác nhân sự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước, hội tụ đầy đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ, được Đại hội tín nhiệm cao để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại hội cũng định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; tiên phong, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự nghiệp cao cả của Đảng và hạnh phúc của Nhân dân.

Buổi họp báo có hơn 700 phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế

Đáng chú ý, Đại hội XIV đã thống nhất thông qua những quyết sách mang tính lịch sử, nhằm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, mở ra tầm nhìn phát triển dài hạn đến năm 2030, 2045 và xa hơn.

Nhấn mạnh hành động, hội nhập và trách nhiệm quốc tế

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tính hành động. Một điểm mới, nổi bật của Đại hội XIV. Theo Tổng Bí thư, thực tiễn cho thấy chủ trương có thể đúng, nghị quyết có thể hay, nhưng khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu. Vì vậy, Đại hội lần này đặt yêu cầu rất cao về việc đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể, đo đếm được, để Nhân dân nhìn thấy, cảm nhận được và thụ hưởng được, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ngay trong ngày Đại hội bế mạc, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 01 về tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên xây dựng chương trình hành động cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các phóng viên, nhà báo tại buổi họp báo

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt Nam là một bộ phận của thế giới”, từ đó khẳng định điểm mới của Đại hội XIV là nâng tầm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế lên mức độ quan trọng mới, ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, xung đột, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có đủ vị thế, uy tín, năng lực và trách nhiệm để tham gia chủ động, tích cực hơn vào các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Việt Nam tiếp tục là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp quốc, tích cực tham gia gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo, cứu hộ - cứu nạn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, Việt Nam kiên định chủ trương đoàn kết, hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế, sẵn sàng đề xuất và tham gia các sáng kiến chung vì hòa bình và phát triển.

Kết thúc họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định niềm tin vững chắc rằng, với truyền thống vẻ vang của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhất định sẽ được triển khai thành công, đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.