Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước vững vàng tiến bước

Truyền thông quốc tế tiếp tục thông tin tích cực về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những thành tựu Việt Nam gặt hái được trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Học giả Trung Quốc Phan Kim Nga đánh giá cao kết quả của Đại hội XIVTruyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về Đại hội XIV

Hình ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam trên Tân Hoa xã. 

Tân Hoa xã đưa tin về việc Đại hội đã bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong khi đó, trang Chinadaily đăng bài phỏng vấn các chuyên gia khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình của Việt Nam sang kỷ nguyên phát triển mới. Về thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, các chuyên gia khẳng định, bất chấp những biến động và thách thức của tình hình quốc tế, Việt Nam đạt tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng ở mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, cũng như những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới.

Trang điện tử báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài viết khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng đặc biệt, tổng kết chặng đường đổi mới với nhiều thành công to lớn.

Bài viết khẳng định, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam có sự thay đổi sâu rộng và toàn diện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cao trong nhiều thập niên. Cùng với đó, tiến trình hội nhập quốc tế được triển khai một cách chủ động, tích cực và hiệu quả, giúp Việt Nam mở rộng hợp tác, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong các cơ chế và khuôn khổ hợp tác đa phương.

Theo bài viết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với khát vọng phát triển đất nước, không chỉ trên phạm vi cả nước, mà còn gắn liền với nhu cầu nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội sẽ mở ra các định hướng quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hạnh phúc trong nhiều thập niên tới.

Trong khi đó, TTXVN dẫn bài viết trên Pathetlao Daily nhấn mạnh, thực tế phát triển đất nước của Việt Nam đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và gặt hái được những thành công quan trọng trong mọi lĩnh vực, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới và không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực, trí tuệ, kỹ năng lãnh đạo và tinh thần chiến đấu, đưa đất nước vững vàng vượt qua mọi thách thức.

