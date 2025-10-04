Chung tay đưa Huế thành đô thị di sản giàu đẹp, bền vững

Ông Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế (khóa XVI):

Quan tâm đội ngũ, tạo bước đột phá trong công tác tổ chức và cán bộ

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ thành phố Huế tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về đạo đức, lối sống; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Song song đó, thành phố chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới cơ chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với hiệu quả công việc. Đặc biệt, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học và cán bộ dân tộc thiểu số - những nhân tố tạo sức bật cho tương lai.

Trong bối cảnh cả nước và thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng cao về năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Huế xây dựng bộ máy thật sự chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân, vì dân.

Tôi kỳ vọng, khi các giải pháp về xây dựng Đảng và công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, thành phố sẽ có đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ không chỉ nắm vững nghị quyết mà cần biến thành hành động cụ thể, gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn.

Khi xây dựng được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, cùng với tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở, Huế sẽ có nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là giai đoạn tạo bước đột phá trong công tác tổ chức và cán bộ, khẳng định vai trò trung tâm, động lực của Huế ở khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế:

Xây dựng Huế thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao

Triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Huế xác định mục tiêu trọng tâm là trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông; tiếp tục đầu tư, nâng cấp trường, lớp ở cả khu vực đô thị và miền núi, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng. Thành phố cũng phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi, phổ cập giáo dục bắt buộc đến hết THCS; đồng thời phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập phù hợp, quan tâm giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Một loạt giải pháp sẽ được chú trọng như: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn và phát triển tài năng; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dạy và người học; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; giải quyết tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ; quan tâm chính sách cho giáo viên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phố cũng tập trung xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Đây được xem là nền tảng để Huế thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

Ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân:

Phát huy vai trò “trái tim” của đô thị di sản

Những định hướng lớn mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra chính là động lực để phường Phú Xuân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản. Đồng thời, phường hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, bền vững.

Với vị trí địa chính trị đặc biệt, Phú Xuân có nhiều lợi thế để trở thành hạt nhân trong quá trình thực hiện các nghị quyết của thành phố. Sự phát triển mạnh mẽ của Huế trong giai đoạn mới không chỉ mở ra cơ hội lớn, mà còn trực tiếp tạo điều kiện để địa phương đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, tổ chức lại không gian dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chúng tôi kỳ vọng thành phố sẽ sớm ban hành thêm những cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực trung tâm di sản, nhất là trong bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ, không gian sông Hương - Gia Hội; hỗ trợ tiểu thương chợ Đông Ba và các làng nghề truyền thống gắn với du lịch; đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, chiếu sáng, công viên… để Phú Xuân vừa hiện đại, vừa giữ được hồn cốt Cố đô.

Không chỉ phát huy thế mạnh sẵn có, Phú Xuân cũng xác định rõ trách nhiệm trong những lĩnh vực đột phá mà Đại hội đặt ra: Phát triển du lịch di sản - dịch vụ chất lượng cao, xây dựng chính quyền số, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Phú Xuân sẽ quyết tâm đồng hành cùng thành phố, xây dựng phường trở thành kiểu mẫu về văn minh đô thị, nơi người dân vừa tự hào về di sản, vừa tin tưởng vào tương lai. Với sự đồng hành và chính sách mới từ thành phố, Phú Xuân sẽ tiếp tục khẳng định vị trí “trái tim” của đô thị di sản Huế trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa:

Thuận Hóa - điểm tựa để Huế bứt phá

Sau Đại hội lần này, điều tôi kỳ vọng nhất là với vị trí trung tâm của thành phố, phường Thuận Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành không gian đô thị kiểu mẫu - hiện đại, thông minh nhưng vẫn giữ được bản sắc Huế. Mục tiêu là xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, giàu tính nhân văn, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Sự phát triển của Thuận Hóa luôn gắn liền với tiến trình chung của Huế. Khi thành phố khẳng định vai trò trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục của cả nước và khu vực, thì Thuận Hóa chính là điểm tựa, nơi hội tụ nhiều thiết chế quan trọng.

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, Thuận Hóa sẽ khẳng định vai trò trung tâm, trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Từ đó, góp phần cùng thành phố Huế hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị đi sản - một Huế “xanh - thông minh - đáng sống và hạnh phúc”.

Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre:

Kỳ vọng đổi thay mạnh mẽ ở vùng miền núi

Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh kiên định và khát vọng vươn xa. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Khe Tre kỳ vọng Đại hội sẽ cụ thể hóa những chính sách đột phá về đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển du lịch - dịch vụ gắn với đô thị di sản, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ xã Khe Tre tin tưởng Huế sẽ phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vị thế đô thị cấp quốc gia đặc trưng về văn hóa, di sản. Đây cũng là cơ hội để vùng miền núi có bước chuyển mình rõ nét.

Trong nhiệm kỳ tới, Khe Tre xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. Trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sạch và bền vững; phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Song song đó, xã chú trọng quy hoạch, chỉnh trang hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu là xây dựng Khe Tre trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về phần mình, tôi sẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sâu sát từng nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; góp phần để thành phố Huế phát triển toàn diện và hài hòa, không để vùng miền núi bị bỏ lại phía sau.

Ông Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô:

Cơ hội bứt phá cho vùng kinh tế động lực phía nam

Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới là tạo bước bứt phá cho vùng kinh tế động lực phía nam thành phố Huế. Chân Mây - Lăng Cô hiện là điểm nối giữa hai đô thị lớn của miền Trung là Huế và Đà Nẵng, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển đột phá. Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ xác định Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là một trong những trung tâm giao thương quốc tế hiện đại của miền Trung, đồng thời là điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thực tế, những dự án lớn như, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế đi vào hoạt động đã mở ra hướng phát triển ngành công nghiệp chủ lực mới, tạo động lực mạnh mẽ cho địa phương và thành phố.

Chúng tôi mong muốn thành phố tiếp tục có chính sách thu hút đầu tư hiệu quả vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời chú trọng kết nối giao thông biển, đầm phá và liên kết vùng để hình thành cụm ngành kinh tế biển Trung Trung Bộ với Huế - Đà Nẵng là trung tâm.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cấp ủy và chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án có giá trị gia tăng cao, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho vùng kinh tế động lực phía nam.