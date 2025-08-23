  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 27/08/2025 13:28

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

HNN.VN - Sáng 27/8, Sở Nội vụ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ trao quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Trao quà tri ân các gia đình chính sáchTuổi trẻ Quân Đội chung tay vì biển đảo quê hươngHỗ trợ kinh phí xây nhà “Nhà tình nghĩa” và “Nhà Đại đoàn kết” cho 17 gia đình

Trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện 

Theo đó, chương trình trao tặng 92 suất quà,  gồm 18 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và 74 suất quà cho các thương binh nặng, mất sức từ 81% trở lên. Mỗi suất trị giá 20 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm tài trợ. Trong đó, 46 trường hợp được chuyển khoản trực tiếp, 46 trường hợp nhận quà tại buổi lễ.

Cảm động trước tình cảm của chương trình dành cho những người có công, ông Thái Quang Thông, thương binh mất sức 84% bày tỏ: "Những phần quà hôm nay không chỉ giúp chúng tôi bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để sống vui, sống khỏe, làm gương cho con cháu noi theo”.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup cho biết: Hoạt động không chỉ là sự tri ân mà còn là tấm lòng sẻ chia thiết thực với những gia đình đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh có thêm niềm vui, nghị lực trong cuộc sống thường ngày. Đây cũng là cách để thế hệ sau tri ân với thế hệ đi trước.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, những món quà được trao hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn,  thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, chung tay cùng địa phương trong công tác chăm lo, tri ân người có công.

Tin, ảnh: HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Sở Nội vụtrao quàtri ânngười có côngMẹ Việt Nam anh hùng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao quà tri ân các gia đình chính sách

Chiều 23/8, Sở Nội vụ phối hợp Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB tổ chức trao quà tri ân gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trao quà tri ân các gia đình chính sách
Hơn 220 cán bộ được tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động

Ngày 13/8, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2025 cho 225 học viên là lãnh đạo sở, UBND xã phường, lực lượng công an, đoàn thể, điều tra viên cơ sở và cán bộ phụ trách công tác lao động - việc làm trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm triển khai Kế hoạch số 313/KH-UBND của UBND TP. Huế về công tác thu thập dữ liệu cung - cầu lao động.

Hơn 220 cán bộ được tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top