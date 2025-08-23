Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện

Theo đó, chương trình trao tặng 92 suất quà, gồm 18 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và 74 suất quà cho các thương binh nặng, mất sức từ 81% trở lên. Mỗi suất trị giá 20 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm tài trợ. Trong đó, 46 trường hợp được chuyển khoản trực tiếp, 46 trường hợp nhận quà tại buổi lễ.

Cảm động trước tình cảm của chương trình dành cho những người có công, ông Thái Quang Thông, thương binh mất sức 84% bày tỏ: "Những phần quà hôm nay không chỉ giúp chúng tôi bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để sống vui, sống khỏe, làm gương cho con cháu noi theo”.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup cho biết: Hoạt động không chỉ là sự tri ân mà còn là tấm lòng sẻ chia thiết thực với những gia đình đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh có thêm niềm vui, nghị lực trong cuộc sống thường ngày. Đây cũng là cách để thế hệ sau tri ân với thế hệ đi trước.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, những món quà được trao hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, chung tay cùng địa phương trong công tác chăm lo, tri ân người có công.