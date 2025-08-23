Trao quà tri ân các gia đình chính sách

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quà cho các gia đình chính sách

Theo đó, 16 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng đã được trao tận tay các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, từ nguồn kinh phí tài trợ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB.

Các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời của thành phố: “Chúng tôi cảm thấy được động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đây không chỉ là sự hỗ trợ mà còn là sự ghi nhận đối với những mất mát, hy sinh của gia đình người có công”, bệnh binh Hồ Thị Thành, xã Bình Điền chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là hoạt động nằm trong hành trình về nguồn hằng năm của công ty, nhằm tri ân các gia đình đã có nhiều đóng góp để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, nhất là vào các dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Doanh nghiệp kỳ vọng sự hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng sẽ lan tỏa tinh thần tri ân, khích lệ cộng đồng tiếp tục chung tay chăm lo các đối tượng chính sách.

Các gia đình chính sách nhận quà trong chương trình tri ân

Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, chương trình góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ kết quả lần này, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp vận động nguồn lực xã hội, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đồng hành để mở rộng độ bao phủ hỗ trợ, ưu tiên những trường hợp đặc biệt khó khăn, bảo đảm chính sách đi vào thực chất.