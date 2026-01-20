Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Thăm hỏi về điều kiện tác nghiệp và sinh hoạt của các phóng viên trong thời gian diễn ra Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định báo chí luôn là lực lượng vất vả và quan trọng. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải ưu tiên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động báo chí; trong đó trọng tâm là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và đường truyền thông suốt để các cơ quan thông tấn truyền tải thông tin về Đại hội một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, phong phú và sinh động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, các cơ quan báo chí và các nhà báo cần tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội; đồng thời cần tuyên truyền nổi bật các định hướng đột phá mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, thăm Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, cùng với thông tin về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, báo chí phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; đồng thời sẵn sàng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau khi Đại hội thành công rực rỡ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị báo chí phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc.

Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ XIV được tổ chức và vận hành bài bản, khoa học. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại gồm đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính (xách tay và để bàn), máy in, máy fax cùng 10 màn hình ti-vi cỡ lớn, Trung tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp và đưa tin. Trung tâm Báo chí cũng là nơi diễn ra các cuộc họp báo, đồng thời là nơi để phóng viên gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn về các nội dung của Đại hội.

Gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tham dự đưa tin về Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Trong hai ngày đầu diễn ra Đại hội, tại Trung tâm Báo chí đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

