Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thiên tai

Lực lượng vũ trang kịp thời đưa người dân ở vùng thấp trũng đến cơ sở y tế điệu trị

Phía trước là Nhân dân

Tại các địa bàn ngập sâu, nhiều gia đình cần được hỗ trợ khẩn cấp, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các xã, phường đã nhanh chóng huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân cùng nhiều phương tiện nhanh chóng vượt nước lũ để hỗ trợ kê kích tài sản, di dời Nhân dân đến nơi tránh trú cao ráo an toàn; trong đó nhiều trường hợp bị đau ốm, thai sản được hỗ trợ đưa đến các cơ sở y tế kịp thời.

Ông Nguyễn Dũng, chồng bà Trần Thị Oanh (SN 1952, Đông Xuyên, xã Quảng Điền) - người vừa được lực lượng quân đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, chia sẻ: Các con đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai vợ chồng nên khi bà nhà chuyển đau, bản thân rất lo lắng, nhất là nước lũ lên cao. May có các chú bộ đội và dân quân xã kịp thời vượt lũ đến giúp đỡ đưa bà lên trạm y tế để khám. Gia đình tôi rất cảm kích, xin gửi lời cảm ơn các chú dân quân, bộ đội rất nhiều.

Thượng tá Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc thông tin: Trước tình hình ngập sâu do mưa lũ gây ra, đơn vị đã huy động tối đa cán bộ, nhân viên, phương tiện phối hợp với các Ban CHQS cấp xã nhanh chóng cơ động về các địa bàn để giúp dân. Chúng tôi đã phối hợp di dời hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu từ các khu vực thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú bảo đảm an toàn. Đồng thời, đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm thùng mì tôm, lương khô và nước uống đến tận tay người dân.

Đợt mưa lũ vừa qua, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức huy động cán bộ, chiến sĩ thường trực, lực lượng dân quân và phương tiện khẩn trương đến các vùng thấp trũng để giúp các nhà dân kê kích đồ dùng, tài sản lên cao; tổ chức di dời gần 2.500 hộ dân, với gần 7.000 nhân khẩu; hỗ trợ vận chuyển, di dời khách quốc tế bị mắc kẹt tại các khách sạn bị ngập lụt đến nơi an toàn. Đáng chú ý, quân đội đã huy động lực lượng di dời bệnh nhân cao tuổi, không có khả năng tự di chuyển đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng cơ sở 2 bảo đảm an toàn; huy động lực lượng xuyên đêm hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bệnh nhân, bốc xếp, kê kích, đưa các trang, thiết bị, hệ thống máy móc chuyên dụng, dược phẩm và dụng cụ y tế lên vị trí an toàn.

Điểm tựa vững chắc

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố cho biết: Bộ CHQS thành phố xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của LLVT trong thời bình. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời, phòng, chống từ sớm, từ xa nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, chúng tôi tham mưu lãnh đạo thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, lấy LLVT làm nòng cốt, bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm tốt khả năng tiếp cận bà con nhân dân, vào sâu từng địa bàn trọng điểm, vùng thấp trũng, vùng bị chia cắt, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp từ cơ sở và người dân.

Bằng tinh thần quật cường, kiên định, không lùi bước trước khó khăn, nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thành phố luôn sẵn sàng túc trực bám nắm địa bàn, không quản ngày đêm trong điều kiện mưa rét, kịp thời điều động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ, ứng cứu Nhân dân thoát khỏi nguy kịch. Để ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Bộ CHQS thành phố đã huy động gần 45.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; trong đó hơn 8.500 lượt bộ đội thường trực, hơn 35.000 lượt dân quân tự vệ, gần 1.500 lượt phương tiện, khí tài và huy động tối đa các loại vật chất, công cụ hỗ trợ về địa bàn giúp dân.

Mưa lũ qua đi đã để lại ngổn ngang bùn đất, rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. LLVT thành phố lại tiếp tục xông pha phối hợp cùng các lực lượng của cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân ra sức dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh môi trường tại các đường phố, trường học, cơ sở y tế, giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, giúp học sinh sớm được đến trường, bệnh viện và các cơ sở y tế sớm quay trở lại hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Với ý chí quyết tâm sắt đá, cùng tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, LLVT TP. Huế đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, dầm mình trong mưa lũ, xông pha đến những nơi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ứng cứu, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trong những lúc nguy nan. Với tinh thần “phía trước là Nhân dân”, LLVT đã góp phần cùng Nhân dân thành phố vượt qua những ngày mưa lũ lịch sử, điều này càng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thực sự là điểm tựa vững chắc, luôn sẵn sàng vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.