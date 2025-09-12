Thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” hướng dẫn công nghệ cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Công an chủ trì hướng dẫn triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống giả mạo, gian lận, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy kinh tế-xã hội, hoàn thành trong tháng 10…

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Bộ Công an tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID vào các hệ thống nghiệp vụ liên quan đến giao thông trước ngày 15/9.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai tiện ích trên ứng dụng VNeID để thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, hoàn thành trong tháng 9.

Đối với nền tảng “Bình dân học vụ số”, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tích hợp các tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Đối với triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ công bố hằng tháng danh mục các giấy tờ của công dân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý đã tích hợp, cập nhật…