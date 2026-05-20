Đồng thuận - chìa khóa của thành công

Giải quyết thấu đáo những thắc mắc, kiến nghị ở những buổi tiếp dân giúp sự đồng thuận của người dân Kim Trà ngày càng cao

Sự đồng thuận của Nhân dân là sợi dây gắn kết

Nhìn lại chặng đường sau thời gian ngắn vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một tín hiệu vui khi năm 2025, phường Kim Trà có 9/9 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị tổng sản phẩm các ngành kinh tế ước tăng 8% so với năm trước, trong đó lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng dẫn đầu với mức tăng 9,8%; tổng thu ngân sách của phường đạt khoảng 80 tỷ đồng, vượt 129,9% dự toán.

Bước sang quý I/2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì với tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 9,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách quý I đầu năm cũng đã thực hiện được 10,2 tỷ đồng, chiếm hơn 25% dự toán cả năm thành phố giao.

Theo lãnh đạo địa phương, sau sáp nhập, giá trị, hiệu quả kinh tế từ các đặc sản, sản phẩm OCOP địa phương có bước chuyển biến tích cực. Bún Vân Cù đạt tổng doanh thu khoảng 135 tỷ đồng/năm; gạch Tuynen đóng góp 45 tỷ đồng, chiếm 22,5% giá trị chung của ngành. Những đặc sản như bánh gói Hương Cần, ổi Hương Xuân… được nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống nông dân, người dân làng nghề.

Trao đổi về những thành tựu tích cực trên, đồng chí Châu Viết Thành - Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà khẳng định, đó là nhờ sự đồng thuận. “Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thay đổi trong phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân”, Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà nhấn mạnh.

Theo đồng chí Châu Viết Thành, Đảng ủy phường đã xác định rõ sự đồng thuận của Nhân dân là sợi dây gắn kết, là “chìa khóa” giải quyết mọi vấn đề. Minh chứng là trong năm qua, thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, người dân đã hiến đất, tài sản, đóng góp công sức và kinh phí của để xây dựng hệ thống giao thông xóm kiệt, điện chiếu sáng; quyên góp, tiếp nhận và trao tặng hơn 5.000 suất quà trị giá hơn 6,590 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại lũ lụt năm 2025 trên địa bàn và ủng hộ người dân các tỉnh phía bắc, các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lũ với với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng; ủng hộ Nhân dân Cuba hơn 53 triệu đồng…

“Những buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo phường được tổ chức nghiêm túc, từ đó giải quyết thấu đáo, kịp thời các kiến nghị của cơ sở, tạo được niềm tin vững chắc trong quần chúng. Chính sự thống nhất cao từ ý Đảng đến lòng dân đã giúp bộ máy sau sáp nhập vận hành kỷ luật, nền nếp, hiệu quả”, đồng chí Châu Viết Thành khẳng định.

Cần hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách

Hiện phường Kim Trà có 72 cán bộ, công chức và 10 viên chức của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ hơn 36.600 người dân trên địa bàn, khiến áp lực xử lý công việc ngày càng lớn. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn phải thực hiện nhiệm vụ theo ngành dọc của nhiều sở, ngành cấp trên, dẫn đến số lượng đầu việc rất lớn trong khi đội ngũ nhân sự còn mỏng và việc bố trí chưa thật sự đồng đều.

Bên cạnh áp lực về nhân sự, hạ tầng đô thị cũng là một bài toán khó. Dù đã có những bước tiến, nhưng nhìn chung kết cấu hạ tầng tại Kim Trà vẫn chưa đồng bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế hiện đã xuống cấp nặng nhưng thiếu nguồn lực đầu tư sửa chữa. Đây là những khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ.

“Từ thực tiễn trên, Kim Trà đang rất cần có những điều chỉnh sớm về mặt chính sách liên quan biên chế và nhân sự nhằm tránh tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhất là y tế, giáo dục, giao thông đô thị… để người dân có mức thụ hưởng cao hơn. Qua đó, góp phần quan trọng trong hành trình xây dựng Kim Trà thành phường đô thị văn minh như mục tiêu đề ra”, đồng chí Châu Viết Thành nói.