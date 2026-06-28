Thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Thành ủy Huế có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên cả nước với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự. Tại Huế, hơn 18.700 đại biểu tham dự tại 45 điểm cầu.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu xem phim tư liệu “40 năm thu hút đầu tư nước ngoài”; nghe đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TW; đồng thời nghe tham luận của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Nghị quyết số 10-NQ/TW thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Đảng, từ thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng tiếp nhận dòng vốn sang chủ động lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Việt Nam không chỉ cần vốn mà quan trọng hơn là công nghệ tiên tiến, thị trường quốc tế, tri thức quản trị hiện đại và sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thu hút đầu tư nước ngoài phải hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và nguồn nhân lực chất lượng cao, thay vì chạy theo số lượng dự án hay ưu đãi bằng mọi giá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng hoàn thiện thể chế minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo; phát triển hạ tầng chiến lược và hạ tầng số; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp và chuỗi cung ứng nội địa có sức cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng xây dựng chương trình hành động cụ thể với phương châm rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; thu hút đầu tư dựa trên quy hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng, không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên và lợi ích lâu dài.

Đối với cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam luôn hoan nghênh các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài; đồng thời cam kết xây dựng môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, ổn định trên tinh thần “hợp tác cùng phát triển, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh thêm nội lực; không chỉ nhằm tăng trưởng nhanh mà hướng đến phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao. Tổng Bí thư đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương thành những dự án hiệu quả, doanh nghiệp mạnh, việc làm chất lượng cao và những động lực phát triển mới, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành quốc gia có thu nhập cao.