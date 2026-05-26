Đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao

TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (phải) trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân

Áp lực từ yêu cầu phát triển mới

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C), thành phố Huế hiện có 24.851 biên chế, gồm 2.973 công chức và 21.878 viên chức. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ hướng đến tinh gọn, hiệu quả hơn mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công.

Riêng cấp xã, phường có 1.808 công chức và 17.191 viên chức. Đáng chú ý, 99% công chức cấp xã có trình độ đại học và trên đại học; khoảng 30% được điều động, luân chuyển từ cấp tỉnh và cấp huyện nhằm tăng cường nguồn lực cho cơ sở.

Tuy nhiên, áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang ngày càng lớn. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều địa phương có quy mô quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng, trong khi một bộ phận cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ cần chuyên môn hành chính mà còn phải có khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng với mô hình quản trị mới. Nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu, xây dựng, tài chính hay y tế vẫn đang thiếu nhân lực có trình độ chuyên sâu. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố Huế hiện có hơn 15.000 nhân lực khoa học và công nghệ, trong đó chỉ hơn 500 người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ, mô hình CQĐP2C đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ CBCCVC; nhất là năng lực số và khả năng thích ứng với môi trường quản trị hiện đại.

“Nguồn nhân lực chất lượng cao không còn là nhu cầu riêng của từng ngành, mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực vận hành của bộ máy chính quyền hiện đại. Nếu không có cơ chế đủ mở, môi trường đủ tốt và cơ hội phát triển rõ ràng thì rất khó giữ được người giỏi”, ông Long chia sẻ.

Thực tế này cũng được Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 1/4/2026 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030 nhìn nhận: Chất lượng nguồn nhân lực của thành phố vẫn còn những hạn chế nhất định; thiếu nhân lực ở các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghiệp văn hóa; liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động chưa thật sự chặt chẽ.

Tạo đột phá trong thu hút và phát triển người tài

Trước yêu cầu phát triển mới, Nghị quyết số 06-NQ/TU xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng quản trị công. Cụ thể hóa định hướng này, thành phố đang xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều cơ chế, chính sách mới. Theo dự thảo, thành phố ưu tiên thu hút nhân lực ở 4 lĩnh vực chiến lược gồm: Văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. Điểm đáng chú ý, ngoài hình thức tuyển dụng truyền thống, thành phố mở rộng cơ chế thuê chuyên gia, thuê khoán công việc, trả lương theo hiệu quả và sản phẩm thực tế.

Theo dự thảo, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có thể được hưởng mức thu nhập dự kiến 150 triệu đồng/tháng cùng chính sách hỗ trợ lưu trú trong thời gian đầu công tác tại Huế. Đối với nhân lực được tuyển dụng về làm việc tại khu vực công, thành phố dự kiến hỗ trợ một lần ở mức khá cạnh tranh tùy theo trình độ và chuyên môn. Trong đó, bác sĩ đa khoa được hỗ trợ 200 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I là 300 triệu đồng; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II là 500 triệu đồng; giáo sư được hỗ trợ tối đa 700 triệu đồng.

Không chỉ dừng ở chính sách tài chính, thành phố còn hướng tới tạo môi trường để người giỏi phát huy năng lực thông qua cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện gắn bó lâu dài.

Theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 06-NQ/TU, đến năm 2030, thành phố Huế phấn đấu đào tạo mới, thu hút 1.500 thạc sĩ và tiến sĩ làm việc trong khu vực công; bảo đảm 100% CBCCVC các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Thực tiễn cho thấy, nhiều nhân lực chất lượng cao đã lựa chọn trở về Huế làm việc, cống hiến. Một trong những trường hợp tiêu biểu là TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản, anh trở về Huế công tác tại Trường Đại học Y Dược và hiện đang là Trưởng khoa Phẫu thuật khớp và Y học thể thao, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong thời gian nghiên cứu tại Nhật Bản, TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo chủ động tham gia các ca phẫu thuật khó, tiếp cận nhiều kỹ thuật hiện đại để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn trước khi trở về nước công tác. “Xác định sẽ trở về nước cống hiến khi hoàn thành nghiên cứu sinh, trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản, tôi luôn lựa chọn những đề tài phù hợp với nhu cầu thực tế ở Việt Nam”, TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo chia sẻ.

Đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao vì thế không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy hiện nay mà còn tạo nền tảng để thành phố Huế phát triển bền vững trong tiến trình xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.