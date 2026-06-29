Huế xếp thứ 11 về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm

Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng

Theo tổng hợp, số liệu ước thực hiện GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng khi nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%. Dẫn đầu cả nước là Hải Phòng với mức tăng 12,42%, tiếp đến là Ninh Bình đạt 12,04% và Hà Tĩnh đạt 12,02%. Các địa phương khác trong nhóm tăng trưởng cao gồm Phú Thọ (10,87%), Bắc Ninh (10,27%), Quảng Ninh (10,22%) và Hưng Yên (10,15%).

Đáng chú ý, hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước chưa nằm trong nhóm dẫn đầu. TP. Hồ Chí Minh ước tăng trưởng 8,47%, xếp thứ 16/34 địa phương, trong khi Hà Nội đạt 7,87%, đứng thứ 24. Kết quả này cho thấy, động lực tăng trưởng đang được lan tỏa sang nhiều địa phương có thế mạnh về công nghiệp, hạ tầng logistics và thu hút đầu tư.

Đối với thành phố Huế, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,22%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và cao hơn mức tăng của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo Phụ lục chi tiết kịch bản tăng trưởng GRDP của các địa phương ban hành kèm Nghị quyết 168/NQ-CP, thành phố Huế có quy mô GRDP chiếm khoảng 0,7% cả nước. Trong cơ cấu tăng trưởng của thành phố Huế 6 tháng đầu năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính với mức tăng 12,25%; riêng công nghiệp tăng 13,06%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 16,77%. Khu vực dịch vụ tăng 8,52%, nổi bật là dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,39%, vận tải kho bãi tăng 11,2% và bán buôn, bán lẻ tăng 8,12%, phản ánh sự phục hồi tích cực của du lịch và thương mại. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,46%.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2026, thành phố Huế phải đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 khoảng 10,02%, tương đương, công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 13,31%; nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,19%; dịch vụ tăng trưởng 9,3%. Theo đó, thành phố Huế cần duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của công nghiệp chế biến, chế tạo, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển dịch vụ - du lịch và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.