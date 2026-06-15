Phân hiệu UFM tại Huế: Mở rộng cơ hội học tập chất lượng cao cho miền Trung

Một phòng học tại UFM phân hiệu Huế

Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại Huế hướng đến những mục tiêu chiến lược nào trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung?

Trường Đại học Tài chính - Marketing là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính, có gần 50 năm xây dựng và phát triển với quy mô đào tạo gần 25.000 người học. Việc thành lập Phân hiệu tại Huế là một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của khu vực miền Trung.

Phân hiệu được định hướng phát triển theo mô hình đào tạo đa bậc, đa phương thức, kết hợp giữa đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn phát triển. Trọng tâm đào tạo là các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn như tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, logistics, du lịch - dịch vụ, luật kinh tế, dữ liệu và chuyển đổi số.

Mục tiêu lâu dài là xây dựng Phân hiệu trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục đại học của miền Trung, giúp người học tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng cao ngay tại Huế mà không phải di chuyển đến các trung tâm lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến năm 2026, Phân hiệu sẽ tuyển sinh khoảng 2.000 chỉ tiêu đại học.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay, Phân hiệu Huế cần đáp ứng những yêu cầu gì về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất?

Có ba yếu tố then chốt quyết định chất lượng đào tạo gồm chương trình học, đội ngũ giảng viên và điều kiện học tập.

Về chương trình đào tạo, nhà trường hướng tới chuẩn đầu ra gắn với năng lực nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy liên ngành và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Người học không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được phát triển các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

Về đội ngũ giảng viên, UFM có lợi thế là trường đại học định hướng ứng dụng, đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ. Trong giai đoạn đầu, nhà trường sẽ điều động giảng viên có trình độ cao từ TP. Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy, đồng thời mời các chuyên gia uy tín trong và ngoài khu vực. Mục tiêu là bảo đảm đội ngũ giảng viên của Phân hiệu đạt chất lượng tương đương cơ sở chính.

Về cơ sở vật chất, Phân hiệu hiện có hệ thống giảng đường, thư viện, khu liên hợp thể thao, ký túc xá trên diện tích hơn 10ha. Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư theo hướng hiện đại, xây dựng môi trường học tập mở, thông minh và hội nhập.

Ông đánh giá như thế nào về những cơ hội mà Phân hiệu Huế mang lại cho sinh viên và thị trường lao động khu vực?

Lợi ích lớn nhất đối với sinh viên là được tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng cao của một trường đại học uy tín nhưng học tập ngay tại Huế. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí học tập, sinh hoạt và áp lực di chuyển cho gia đình.

Đồng thời, việc đào tạo tại chỗ sẽ góp phần giữ chân nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho khu vực miền Trung. Đây là vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ lao động có trình độ đại học tại khu vực vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển.

Đối với thị trường lao động, Phân hiệu sẽ cung cấp đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và năng lực thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đây là nguồn lực cần thiết khi Huế và nhiều địa phương miền Trung đang hướng đến phát triển dịch vụ chất lượng cao, kinh tế du lịch, logistics, thương mại, tài chính và chuyển đổi số.

Những thách thức lớn nhất trong giai đoạn đầu vận hành Phân hiệu là gì?

Thách thức đầu tiên là thay đổi thói quen lựa chọn nơi học của học sinh và phụ huynh. Trong nhiều năm qua, nhiều học sinh miền Trung có xu hướng đến Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh để học đại học. Vì vậy, Phân hiệu Huế cần chứng minh bằng chất lượng thực tế rằng học tập tại Huế vẫn có thể tiếp cận chương trình tốt, giảng viên chất lượng và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Thách thức thứ hai là bảo đảm chất lượng đào tạo đồng bộ với cơ sở chính. Quan điểm của nhà trường là phát triển có lộ trình, lấy chất lượng làm nền tảng. Việc mở ngành đào tạo phải gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về đội ngũ giảng viên, chuẩn đầu ra, kiểm định và giám sát chất lượng.

Phân hiệu sẽ có những giải pháp gì để gắn kết với doanh nghiệp, nâng cao tính thực tiễn và cơ hội việc làm cho sinh viên?

Chúng tôi xác định mô hình liên kết “nhà trường - doanh nghiệp - chính quyền” là giải pháp trọng tâm. Doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận sinh viên thực tập mà còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, góp ý về kỹ năng nghề nghiệp, giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn dự án thực tế và tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Phân hiệu sẽ đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp du lịch, logistics, thương mại, công nghệ, các khu công nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại Huế, Đà Nẵng, miền Trung cũng như mạng lưới đối tác của UFM trên cả nước.

Mục tiêu là giúp sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và việc làm không chỉ tại Huế mà còn ở Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.

Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!