Thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thông báo tóm tắt kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Đặng Văn Dũng nêu rõ, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo đã thống nhất một số nội dung sau:

Về một số kết quả nổi bật từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo. Nhất là, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo; phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, tính đến nay có 1.023 dự án được xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (sau khi được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua). Tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án; hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về các vấn đề được dư luận quan tâm như: Tiến độ điều tra các sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Công ty Việt Trung, Viện pháp y tâm thần Trung ương; những giải pháp trọng tâm để bảo đảm tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn trong thời gian tới; những lĩnh vực, địa bàn sẽ được tập trung điều tra, phát hiện để kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; những chỉ đạo đối với việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Các đồng chí chủ trì họp báo trao đổi, làm rõ, cung cấp thêm nhiều thông tin, thể hiện tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và minh bạch.

Định hướng thông tin, tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Đinh Thị Mai yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung phản ánh đầy đủ, chính xác các kết quả nổi bật từ sau Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo; nhấn mạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo chí cũng cần làm rõ kết quả xử lý các vụ việc dư luận quan tâm; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, bất cập, tăng cường phản biện, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; đồng thời khẳng định quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ; gắn với xây dựng văn hóa liêm chính và việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên...

