Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay”. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong công tác này vừa nhằm làm trong sạch bộ máy, là nền tảng để bảo đảm sự ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; đồng thời cũng là yêu cầu cấp bách để phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, có thể thấy những nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đó không phải chỉ là sự phát triển về mặt nhận thức, nhận diện đúng hơn bản chất, nguy cơ, tác hại của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cách thức phòng chống, mà quan trọng hơn cả là quyết tâm chính trị, là sự mạnh mẽ trong hành động, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Đảng ta, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bởi, bản chất không mang tính xây dựng, mà nhằm phủ nhận mọi thành quả, mọi nỗ lực của Đảng và mục đích cuối cùng vẫn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong giai đoạn mới, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan cần được giải quyết trong thực tiễn.

Trước hết, tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để khẳng định bản chất cách mạng và sự liêm chính của Đảng. Đồng thời, cũng là yêu cầu tất yếu khách quan xuất phát từ vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ sự tồn vong của chế độ.

Tham nhũng, lãng phí và tiêu cực là những “khối u” làm suy yếu bộ máy, gây thất thoát nguồn lực và làm xói mòn niềm tin của Nhân dân. Đây chính là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách đánh đồng hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ với bản chất của cả hệ thống nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Những hiện tượng này chính là sự tha hóa quyền lực, là sự biến chất, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý chứ không phải “lỗi hệ thống”, vì “lợi ích nhóm”, hay là “do bản chất” chế độ!

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khẳng định việc làm trong sạch đội ngũ là để tăng cường sức chiến đấu, làm cho bộ máy vận hành hiệu quả hơn, là để “xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong hành động. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những vấn đề phức tạp, có sự liên kết chặt chẽ và tinh vi. Chỉ có sự lãnh đạo tập trung của Đảng mới có thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ cơ quan hành pháp, tư pháp đến sự giám sát của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và tư pháp được kết nối thành một hệ thống đồng bộ, vận hành nhịp nhàng. Chính sự thống nhất này giúp chúng ta xử lý được những vụ việc phức tạp, xuyên quốc gia và có tính hệ thống mà không bị rơi vào tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay bị chi phối bởi các nhóm lợi ích. Khi Đảng trực tiếp lãnh đạo, mọi quyết sách đều dựa trên lợi ích của dân tộc, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này còn là điều kiện cần thiết để xây dựng và hoàn thiện thể chế phòng ngừa bền vững. Đây chính là cơ sở để đập tan luận điệu xuyên tạc rằng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở nước ta chỉ là “hình thức”, “xử lý điểm” và “thí tốt”, chứ không phải là thực chất; hay, công tác này của chúng ta mới chỉ đang giải quyết phần ngọn, chứ không giải quyết được triệt để từ gốc…

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Các thế lực phản động, cơ hội thường lợi dụng các vụ việc tiêu cực để kích động tâm lý hoang mang, làm nản lòng các nhà đầu tư. Một mặt, chúng thường xuyên rêu rao rằng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam là do “cơ chế”, cho nên nền kinh tế đất nước sẽ không thể phát triển. Nhưng mặt khác, chúng lại xuyên tạc rằng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “làm cán bộ sợ sai, không dám làm, từ đó gây trì trệ nền kinh tế”; hay, “cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu”…

Thực tế chứng minh, Đảng ta đã nhận thức rõ những hậu quả của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cho nên ngay từ rất sớm, Đảng không ngừng đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những kết quả đạt được trong tăng trưởng, phát triển kinh tế và vị thế đất nước được nâng cao hơn bao giờ hết, cùng với hàng loạt các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quy mô lớn, phạm vi rộng với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý nghiêm… cho thấy, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải do lỗi “cơ chế”, mà chỉ là lỗi về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý và đã kịp thời được xử lý cho nên không thể làm “mục ruỗng” nền kinh tế như các thế lực thù địch rêu rao.

Không những thế, Đảng, Nhà nước ta không ngừng xây dựng và hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội chủ động tham gia thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; qua đó hình thành môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và liêm chính trong cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, Đảng không chỉ tập trung “chống” mà còn chú trọng “xây”, nhất là cơ chế bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây chính là điểm tựa để cán bộ yên tâm cống hiến, mạnh dạn đổi mới, biến khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực thực tế cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới. Khi vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, sức mạnh nội sinh của dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, tạo tiền đề vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đưa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lan tỏa sâu rộng và đạt những kết quả thực chất.

