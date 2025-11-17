Lượng hóa tiêu chí để nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố.

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh: Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều điều khác của dự thảo luật như các Điều 16, 30, 31, 35, 40, 41, 44 và 45, liên quan đến kê khai, xác minh và theo dõi biến động tài sản. Vì vậy, đại biểu cho rằng việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất.

Đề xuất hoàn thiện Điều 17, đại biểu Nguyễn Thị Sửu kiến nghị cần làm rõ và lượng hóa các tiêu chí tại Khoản 1.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, tại điểm a về xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, dự thảo cần bổ sung các chỉ số: Số lượng chính sách mới ban hành; tỷ lệ chính sách được triển khai vào thực tiễn; mức độ phù hợp và hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng.

Với điểm b về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, cần bổ sung tỷ lệ cơ quan, tổ chức thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa; số rủi ro tham nhũng được phát hiện và xử lý; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản đúng quy định.

Tại điểm c liên quan nội dung phát hiện tham nhũng, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ số về số vụ việc được phát hiện; tỷ lệ phát hiện thông qua các biện pháp chủ động như kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ hoặc từ tố giác của người dân; cùng số vụ có yếu tố quốc tế hoặc liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.

Đối với điểm d về xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản, đại biểu kiến nghị bổ sung các chỉ số: Số vụ việc được xử lý; thời gian trung bình xử lý; tỷ lệ thu hồi tài sản bất hợp pháp; tỷ lệ xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu tham gia thảo luận ở hội trường. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố .

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu phân tích, việc quy định rõ các chỉ số định lượng sẽ giúp bảo đảm tính hệ thống, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để triển khai và đánh giá hiệu quả chính sách. Các chỉ số này cũng liên quan chặt chẽ đến báo cáo, kê khai, xác minh và kiểm soát biến động tài sản, cũng như trách nhiệm của cơ quan kiểm soát.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về bộ chỉ số định lượng, quy trình đánh giá, trách nhiệm của các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh, cùng cơ chế phối hợp liên ngành và giám sát việc thực hiện. Đây là cơ sở để bảo đảm thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bà Sửu cũng đề xuất bổ sung khoản 3, giao Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát việc đánh giá theo Khoản 1 và 2, nhằm bảo đảm khách quan, công bằng và minh bạch, tránh đánh giá hình thức hoặc không phản ánh đúng thực tiễn.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Sửu kiến nghị công khai kết quả đánh giá bằng cách: Đăng tải trên cổng thông tin của cơ quan có thẩm quyền; gửi báo cáo đến Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan; đồng thời sử dụng kết quả này làm căn cứ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. Việc công khai, theo bà Sửu, là bước tiến quan trọng để tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của người dân.

Phát biểu giải trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết: Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa chủ trương của Đảng, phù hợp hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.